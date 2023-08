Fußball | 2. Bundesliga Auftakteuphorie ade: KSC hadert nach Dämpfer in Wiesbaden Stand: 19.08.2023 10:31 Uhr

Viel vorzuwerfen hatte Karlsruhes Trainer Christian Eichner seinem Team nach der ersten Saisonniederlage in der 2. Liga nicht. Das 0:1 in Wiesbaden zeigt aber: Vorne braucht der KSC mehr Durchschlagskraft.

Die große Euphorie rund um den Karlsruher SC hat die ersten Dämpfer bekommen. Sie werde "ein paar Tage wehtun", sagte Trainer Christian Eichner nach der 0:1 (0:1)-Niederlage der Badener beim SV Wehen Wiesbaden. Eine Woche nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken waren die Karlsruher am Freitagabend erstmals in dieser Saison auch in der 2. Fußball-Bundesliga als Verlierer vom Platz gegangen.

"Ich tue mich schwer, meiner Mannschaft viel vorzuwerfen", sagte Coach Eichner. Sein Kompliment ende aber "16 Meter vor dem Tor." Im Fußball sei manchmal viel mehr entscheidend, was im Sechzehner passiert, als was dazwischen passiert, fügte er noch hinzu.

Schlechte Chancenverwertung beim KSC

Ein feiner Schlenzer von Hyun-Ju Lee (22. Minute) hatte die Partie zugunsten des von Ex-KSC-Trainer Markus Kauczinski betreuten Aufsteigers entschieden. Die Karlsruher waren - ganz anders als in Saarbrücken - von Beginn an zwar sehr präsent und agierten dominant, konnten ihre Chancen aber gerade in der Anfangsphase nicht nutzen. "Die Überzeugung ist da, die Mentalität ist da", sagte Spielmacher Marvin Wanitzek. "Bis auf ein, zwei Ausnahmen haben wir es gut vorbereitet. Aber vorne wird abgerechnet - da haben wir keins gemacht."

Ziel müsse sein, die Angriffe künftig "sauberer zu Ende zu spielen" und "die richtigen Entscheidungen zu treffen", fügte Routinier Daniel Brosinski hinzu. Ähnlich sah es auch sein Trainer: "Wir müssen keine anderen Themen aufmachen, sondern in beiden Sechzehnern konsequenter werden. Mehr Durchschlagskraft für mehr Punkte ist das Motto. Nach drei Spieltagen steht der KSC, von manchem Experten sogar als Geheimfavorit im Aufstiegsrennen gehandelt, erst mal weiter bei vier Zählern.