SWR Sport Fußball | 02.03.2024 Aufstiegsrennen in der 3. Liga - Mannheim in Abstiegsnot

Der Dritte SSV Ulm in München, Sandhausen will in Freiburg Anschluss halten. Mannheim braucht Punkte im Abstiegskampf.

3. Liga: 1860 München gegen SSV Ulm

Der Aufsteiger SSV Ulm übertrifft in der 3. Liga alle Erwartungen. Das erklärte Saisonziel - die 45-Punkte-Marke knacken - erreichte die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle bereits am vorletzten Spieltag mit dem 2:0-Sieg bei Rot-Weiss Essen. Gleichzeitig festigten die Ulmer den dritten Tabellenplatz beim 0:0 gegen Ingolstadt, da die Konkurenz patzte. Der Abstand auf den Vierten beträgt drei Punkte. Mit einem Sieg bei 1860 München können die Spatzen noch weiteren Druck auf das Spitzen-Duo Regensburg und Dresden ausüben.

3. Liga: Sandhausen gegen Freiburg II

Der Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen musste beim Gastspiel bei Viktoria Köln die erste Niederlage 2024 mit 1:2 hinnehmen. Nach dem spektakulärem 6:3 gegen Tabellenführer Jahn Regensburg - nach einem frühen 0:3-Rückstand - lassen die Sandhäuser Punkte im Aufstiegsrennen liegen. In der Tabelle heißt es Platz sieben mit sechs Punkten Rückstand auf Platz drei. Freiburg II ist in der Tabelle weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mit dem 1:0 gegen Mannheim am vergangenen Spieltag zeigte die Breisgauer, dass sie weiter alles geben, um den Klassenerhalt in der 3.Liga zu schaffen. Der Abstand zum rettenden Ufer auf Platz 16 beträgt zwölf Punkte.

Waldhof Mannheim gegen Jahn Regensburg

Ganz anders ist die Stimmungslage beim SC Freiburg II und dem SV Waldhof Mannheim. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf. Der Tabellenletzte aus Freiburg schaffte in der vergangenen Woche immerhin mal wieder einen Sieg - der erste seit Oktober 2023, ein kleiner Hoffnungsschimmer für den Sport-Club. Waldhof Mannheim wartet unter seinem neuen Trainer Marco Antwerpen weiterhin auf einen Erfolg. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen konnten die "Buwe" den Abstiegsplatz noch nicht verlassen. Am Sonntag (19:30 Uhr) treffen die beiden Südwest-Vereine aufeinander. SWR Sport blickt voraus auf das Abstiegs-Duell.

