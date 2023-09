Fußball | Bundesliga Auffällig unauffällig: Pascal Stenzels Höhenflug beim VfB Stuttgart Stand: 29.09.2023 12:46 Uhr

Pascal Stenzel trägt einen wichtigen Teil zum bisherigen Höhenflug des VfB Stuttgart in dieser Saison bei. Der Verteidiger überzeugt mit einer unaufgeregten, aber effektiven Art des Fußballspielens.

Pascal Stenzel ist seit 2019 beim VfB Stuttgart. Und hat immer seine Arbeit erledigt. Das klingt zunächst vielleicht etwas negativ, soll es aber überhaupt nicht sein. Denn er hat es ohne Murren gemacht. auch als es nicht lief. Auch als er nur als Ergänzungsspieler gefragt war. Er hat weiter seinen Job gemacht, zu einhundert Prozent.

Pascal Stenzel: "Bin keiner, der hinschmeißt"

Im Studio von SWR Sport sagte er vor wenigen Wochen: "Ich bin niemand, der, wenn es mal schlecht läuft, alles hinschmeißt. Ich bin immer davon überzeugt gewesen, dass ich Qualität habe."

Plötzlich Vorbereiter

Die zeigt Stenzel in dieser Saison in beeindruckender Manier. Der 27-Jährige stand immer in der Startelf und noch wichtiger, Stenzel hat bereits drei Tore in fünf Liga-Spielen aufgelegt. Er war an sieben der 17 VfB-Treffer beteiligt. Sei es durch eine direkte Vorlage oder einen Zweikampf. Gegen Darmstadt 98 waren es außerdem wichtige Aktionen vor der finalen Toraktion. Also die Vorlage zur Torvorlage. Stenzel leitet die Treffer zum 1:1 von Enzo Millot und zum 2:1 von Guirassy ein, da war es jeweils Vorlage zur Torvorlage. Das dritte Tor legte er dem Top-Stürmer direkt auf. Dazu zwei Torschüsse - eine überragende Leistung.

Lob von Trainer Sebastian Hoeneß

Eine Vorstellung, die großes Lob vom Trainer nach sich zieht: "Calle (Spitzname von Pascal Stenzel, Anm. d, Red.) ist gerade richtig gut unterwegs. Er ist ein Spieler, der richtig Impulse gibt für unser Spiel, auch nach vorne. Er hat jetzt schon Scorer-Punkte gesammelt, aber, was da häufig nicht drin vorkommt, auch schon drei oder vier Pässe vor dem letzten Pass gespielt." Er sei, so Coach Hoeneß weiter, "defensiv, taktisch diszipliniert, ich bin richtig zufrieden mit ihm und deswegen könnt ihr da schon mal davon ausgehen, dass er spielen wird, am Wochenende".

Stenzel gibt den nüchternen Ostwestfalen

Apropos Calle. Ein Spitzname, der ihn zu Dortmunder Zeiten von Nuri Sahin und Marcel Schmelzer verpasst wurde. Abgeleitet von Pascal. Den ist er auch in Stuttgart nicht losgeworden. Angesprochen auf sein großes Standing beim Trainer antwortet der Ostwestfale nüchtern und sachlich: "Ich glaube der Trainer schätzt was ich tue, auch wenn es nicht immer offensichtlich etwas besonderes ist."

"Ein Trainer kann sich auf ihn verlassen"

Hendrik Bauer, ein Kumpel aus Dortmunder Jugend - und Jungprofi-Tagen, bringt es auf den Punkt: "Ein Trainer kann sich auf ihn verlassen. Der weiß ganz genau, wenn er ihn aufstellt, was er kriegt. Du weißt genau auf den Punkt, ich stelle Pascal auf und ich bekomme genau das was ich brauche."

Der Verteidiger selbst hat seit seiner Dortmunder Zeit kontinuierlich an sich gearbeitet, hat noch weniger Schwankungen im Spiel und sagt selbst: "Ich glaube, dass ich über die Jahre viel dazugelernt habe, mich körperlich und vom Kopf her weiterentwickelt habe." Jetzt erleben die VfB-Fans einen Calle in Topform. Josha Vagnoman, der nach seiner Verletzung langsam wieder zurückkommt, wird es schwer haben, seinen Stammplatz zurückzuerobern. Denn Calle macht einfach seine Arbeit.