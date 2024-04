SWR Sport Fußball | 06.04.2024 Auf- und Abstiegskampf in der 3. Liga - Vorschau auf den KSC Stand: 02.04.2024 16:28 Uhr

Der SV Sandhausen hat das Rennen um den Aufstieg in der 3. Liga noch nicht aufgegeben: Der Fünfte empfängt den BVB II. Freiburg II muss in Aue ran. In der 2. Liga steht der KSC vorm Top-Spiel gegen St. Pauli.

3. Liga: SV Sandhausen - Borussia Dortmund II

Der SV Sandhausen spielt eine Saison mit Höhen und Tiefen. Der Zweitliga-Absteiger, der mit dem Ziel Wiederaufstieg in die Spielzeit gegangen ist, hat sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Am vergangenen Spieltag hat er es beim wilden 4:4 gegen den SC Verl verpasst, näher an die oberen Plätze heranzurücken. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II, die sich zuletzt dem SV Waldhof Mannheim mit 1:2 geschlagen geben mussten, ist es vielleicht die letzte Chance für das Team von Trainer Jens Keller, um noch in das Aufstiegsrennen der 3. Liga einzugreifen.

3. Liga: Erzgebirge Aue - SC Freiburg II

Der Klassenerhalt für den SC Freiburg II ist in der 3. Liga zwar noch möglich, aber die Breisgauer haben im Tabellenkeller schon einen großen Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen. Zuletzt sendeten sie beim 1:0 gegen 1860 München ein erneutes Lebenszeichen, seit drei Spielen ist der Sport-Club in der 3. Liga ungeschlagen. Vergangene Woche verkündete Trainer Thomas Stamm darüber hinaus, den Verein zum Saisonende und nach neun Jahren verlassen zu wollen. In den noch ausstehenden sieben Spielen wollen er und sein Team noch alles für den Klassenerhalt tun. Am Samstag reist der SC ins Erzgebirge nach Aue, um dort die nächsten Punkte zu holen.

3. Liga: Vorbericht auf den SSV Ulm 1846

Der Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball ist im Jahr 2024 weiter ungeschlagen. Seit elf Spielen in Serie sind die Spatzen ohne Niederlage. Zuletzt holten sie durch ein Last-Minute-Tor von Thomas Kastanaras noch einen Punkt gegen Aue. Am nächsten Spieltag treffen die Ulmer am Sonntagabend auf den Halleschen FC. SWR Sport blickt voraus auf das Spiel.

2. Liga: Karlsruher SC vor dem Heimspiel gegen St. Pauli

In der 2. Bundesliga kam der Karlsruher SC zuletzt beim FC Schalke 04 nicht über ein torloses Remis hinaus, freute sich aber über die Rückkehr des lange verletzten Routiniers Lars Stindl, der sein Karriereende angekündigt hat. Coach Christian Eichner sagte nach dem Spiel, dass er hoffe, dass Stindl "seine großartige Karriere noch mit dem einen oder anderen Highlight beenden" dürfe. Das nächste Highlight steht gleich am Samstag an: Dann empfängt der KSC am Abend den Tabellenführer St. Pauli zum Topspiel.

