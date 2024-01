Fußball Atubolu, Beste, Undav und Co.: Fünf (ganz) steile Thesen zum Bundesliga-Start Stand: 09.01.2024 09:48 Uhr

Die fünf Südwest-Klubs starten wieder in den Bundesliga-Alltag. SWR Sport stellt für den restlichen Verlauf der Saison fünf (ganz) steile Thesen auf.

SC Freiburg: Noah Atubolu wird "Mister Clean Sheet"

Noah Atubolu hat zu Saisonbeginn Mark Flekken als Stammkeeper beim SC Freiburg abgelöst. In den ersten Wochen wurde der U21-Nationaltorwart regelmäßig kritisiert. Doch Trainer Christian Streich schenkte dem 21-Jährige weiter das Vertrauen. Und Atubolu lieferte ab, stabilisierte seine Leistungen und hat nach 16 Spielen schon sechs Mal zu Null gespielt.

Nur Lukas Hradecky von Tabellenführer Bayer Leverkusen hielt seinen Kasten noch ein Mal öfter sauber. In der Restsaison wird Atubolu sich weiter steigern und am Ende der Saison der Keeper mit den meisten "Clean Sheets" sein. Vielleicht erhält er dann ja noch einen Anruf von Julian Nagelsmann und trifft im Sommer dann auf Jan-Niklas Beste, denn ...

1. FC Heidenheim: Jan-Niklas Beste fährt zur EM

Dem Heidenheimer Fußballmärchen wird am Ende der Saison die Krone aufgesetzt. Mit Jan-Niklas Beste wird ein Profi des Aufsteigers im Kader für die Heim-EM stehen. Und es gibt gute Gründe für eine Nominierung: Vor allem mit seinen brandgefährlichen Standards ist der 25-Jährige eine echte Option für den Bundestrainer.

Beste hat schon fünf Saisontore erzielt und acht weitere vorbereitet. Nach Leroy Sané vom FC Bayern ist er damit der zweitbeste deutsche Profi in der Scorerliste der Bundesliga. Ach ja: Neben der EM-Nominierung feiert Beste mit dem FCH den Klassenerhalt.

VfB Stuttgart: Deniz Undav holt Serhou Guirassy noch ein

Serhou Guirassy heißt der Top-Stürmer beim VfB Stuttgart. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob die Schwaben den 27-Jährigen trotz Ausstiegsklausel halten können. Ich glaube, Guirassy wird bis Saisonende bleiben - und am Ende doch nicht der (alleinige) Top-Torjäger des VfB sein.

Denn in den letzten Wochen vor der kurzen Winterpause hat Deniz Undav Boden gut gemacht. Die Leihgabe von Brighton Hove & Albion hat schon neun Tore auf dem Konto. Noch sind das acht weniger als bei seinem Teamkollegen. Doch während Guirassy mit Guinea beim Afrika Cup antritt und zunächst fehlen wird, kann Undav weiter aufholen. Guirassy wird nach den Strapazen des Turniers etwas ausgelaugt sein, Undav dagegen kann sich mit weiteren Treffern seinen Traum von der Heim-EM mit der DFB-Elf erfüllen. Motivation genug, um am Ende so viele Tore auf dem Konto zu haben wie Guirassy.

Mainz 05: Alles oder nix - die Zeit der Unentschieden ist vorbei

Überraschende Statistik gefällig? Mainz 05 hat in der bisherigen Saison genauso viele Auswärtsspiele verloren (drei) wie das Topteam von RB Leipzig. Problem: Sie haben auch noch kein Spiel in der Fremde gewonnen, sondern sechs Mal Unentschieden gespielt. Dazu kommt ein Remis in der heimischen Arena und insgesamt ein kümmerlicher Saisonsieg.

Als mahnendes Beispiel sollte den Rheinhessen ein Erzrivale dienen: Der FCK spielte in der Saison 1995/1995 insgesamt 18 Mal remis und stieg am Ende ab. Für die Mannschaft von Trainer Jan Siewert heißt es also für die kommenden 18 Spiele "alles oder nix". Bis zum Saisonende kommt kein Unentschieden für die Mainzer mehr dazu, und die 05er werden siegen und verlieren - und bleiben damit in der Bundesliga.

TSG Hoffenheim: Max Moerstedt debütiert in der Bundesliga - und trifft!

Bei der U17-WM trumpfte Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim groß auf. Der Angreifer holte mit dem DFB-Team den Titel und war mit vier Treffern einer der Leistungsträger.

Bei der TSG spielt der 1,94 Meter große Mittelstürmer bislang in der U19. "Es ist geisteskrank", hatte der 17-Jährige nach dem WM-Titel gesagt. Und vielleicht passiert ja in der Rückrunde wieder etwas "geisteskrankes" und Moerstedt debütiert in der Bundesliga. Durch Sperren und Verletzungen wird schnell mal ein Kaderplatz frei. Und wenn Moerstedt spielt, wird er auch treffen. Denn er weiß, wo das Tor steht: In neun Spielen in der U19-Bundesliga hat Moerstedt schon zehn Mal getroffen.