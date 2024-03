Eishockey | Adler Mannheim Adler Mannheim starten mit neuer Zuversicht in Playoffs der DEL Stand: 09.03.2024 13:51 Uhr

Der klare Sieg in Köln zum Hauptrunden-Abschluss soll den Mannheimern Auftrieb für die Duelle mit Nürnberg geben. Setzen sich die Adler gegen die Franken durch, wartet danach der DEL-Rekordchampion.

Beflügelt vom 6:1-Sieg im letzten Hauptrunden-Spiel bei den Kölner Haien wollen die Adler Mannheim nun auch den Umweg über die Pre-Playoffs meistern und so ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einziehen. Die Karten würden jetzt "neu gemischt", sagte Angreifer Daniel Fischbuch mit Blick auf das erste von maximal drei Duellen mit den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (16:30 Uhr). "Es ist nur eine kurze Serie. Wir müssen sicherstellen, dass wir von Anfang an bereit sind."

"Er persönlich wolle den Schwung natürlich mitnehmen", erklärte Fischbuch, der beim 6:1 gegen die Haie am Freitagabend drei Tore erzielt hatte. "Es wird eine große Aufgabe, Nürnberg spielt hart", meinte sein Teamkollege Jordan Szwarz. "Wir müssen unsere Fehleranzahl klein und aggressiv dagegen halten."

Mannheimer Adler: Auf der Zielgeraden - nach einer durchwachsenen Hauptrunde

Adler Mannheim blieben in der Hauptrunde hinter den Erwartungen zurück

Die Mannheimer waren mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Wie schon in den vergangenen Jahren klafften Anspruch und Wirklichkeit aber auch unter dem Ende November verpflichteten früheren NHL-Trainer Dallas Eakins bislang zu oft auseinander.

Von den bisherigen vier Duellen mit den Nürnbergern in dieser Spielzeit entschieden beide Teams jeweils zwei für sich - immer jubelte die Heimmannschaft. Die Franken lagen im November kurz vor den Abstiegsplätzen, erreichten letztlich aber doch noch die Playoffs.

Im Viertelfinale warten die Eisbären Berlin

Die Pre-Playoffs sind nach maximal drei Spielen und spätestens am 14. März abgeschlossen. Setzen sich die Adler in der "Best-of-Three"-Serie gegen die Ice Tigers durch, treffen sie im Viertelfinale auf DEL-Rekordchampion Eisbären Berlin. Die Play-Offs starten am 16. März mit den Viertelfinalbegegnungen. Die Halbfinalserie beginnt am 1. April, die Finalserie am 17. April.

Sendung am So., 10.3.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW