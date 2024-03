Eishockey | DEL Adler Mannheim gewinnen erstes Pre-Playoff gegen Nürnberg Stand: 10.03.2024 19:41 Uhr

Die Adler Mannheim konnten das erste Pre-Playoff Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) gewinnen. Mit einem weiteren Sieg könnten die Mannheimer ins Playoff-Viertelfinale einziehen.

Die Adler Mannheim haben zum Auftakt der Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Gegen die Nürnberg Ice Tigers siegte das Team von Trainer Dallas Eakins im ersten von drei möglichen Spielen mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Hitziges Heimspiel der Adler

In einer sehr hart geführten Partie brachte David Wolf die Adler im Powerplay in Führung (13.). Im Verlauf des Spiels kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Spielern. Daniel Fischbuch erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Der Nürnberger Anschluss-Treffer von Tim Fleischer 53 Sekunden vor dem Ende kam zu spät.

Ein Erfolg entfernt bis zum Playoff-Viertelfinale

Am Dienstag (19.30 Uhr) kann der achtfache deutsche Meister mit einem weiteren Erfolg in Nürnberg ins Playoff-Viertelfinale einziehen. Ein mögliches drittes Match würde erneut in Mannheim stattfinden. Sollten die Adler gewinnen, träfen sie im Playoff-Viertelfinale als Siebter der regulären Saison auf DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin (Platz zwei).