SWR Sport Fußball | 17.02.2024 Abstiegskampf in Kaiserslautern und das Südwest-Duell in der 3. Liga

17.02.2024 Abstiegskampf in Kaiserslautern und das Südwest-Duell in der 3. Liga

Den neue FCK-Trainer Funkel vor der Premiere in Nürnberg und der Aufstiegskampf in der 3. Liga. Spitzenreiter Regensburg in Sandhausen, Ulm in Essen.

2. Liga: Der 1.FC Kaiserslautern vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg

Der FCK hat den zweiten Trainerwechsel in der laufenden Saison vollzogen. Nach nur 73 Tagen wurde Dimitrios Grammozis entlassen, Friedhelm Funkel soll die Lauterer wieder in die Erfolgsspur führen. Seine Premiere auf der Trainerbank am Sonntag beim Auswärtsspiel in Nürnberg.

3. Liga: Sandhausen - Regensburg

Der Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen ist 2024 noch ohne Niederlage und trotzdem weit entfernt vom großen Ziel. Nach zuletzt drei Unentschieden haben die Sandhäuser fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Beim Tabellen-Siebten mangelt es in erster Linie an Toren. In fünf Spielen 2024 erzielten der SVS jeweils nur ein Tor. Schmerzlich vermisst wird Torjäger Rouwen Hennings, der seit Dezember mit muskulären Problemen ausfällt. Zu Gast am Samstag im Stadion am Hardtwald ist der Spitzenreiter Regensburg.

3. Liga: SSV Ulm 1846 Fußball zu Gast bei Rot-Weiss Essen

Die Ulmer haben ihre eigenen Erwartungen in der 3. Liga bereits übertroffen. Das erklärte Ziel der Mannschaft von Trainer Thomas Wöhrle war vor der Saison, die 45-Punkte Marke zu knacken und möglichst schnell den Abstieg sichern. Jetzt fehlt den Ulmern nur noch ein Pünktchen dazu. Beim Auswärtsspiel in Essen könnte der Aufsteiger diese 45 Punkte-Marke bereits 13 Spiele vor Saisonende knacken. Als Tabellendritter sind die Spatzen zudem in Schlagdistanz zum Spitzenduo.

Ingolstadt - Freiburg II

Das Tabellen-Schlusslicht hatte zuletzt Verstärkung von SC-Kapitän Christian Günter. Nach seiner schweren Verletzung musste der Routinier Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. Aber auch mit ihm verlor das Team von Trainer Thomas Stamm das Heimspiel gegen Bielefeld mit 0:3. Die Südbadener warten seit Oktober 2023 auf den dritten Saisonsieg. Am Freitagabend bereits muss der Tabellen-Letzte beim fünften Ingolstadt antreten.

Frauen-Bundesliga: Bremen-Freiburg

Ein Liga-Spiel gilt es noch für die Freiburger Fußballerinnen zu absolvieren, bevor es in eine vierwöchige Länderspielpause geht. Da muss der Tabellen-Achte beim Fünften Bremen antreten. Im Blickpunkt dabei: SC-Kapitänin Hasret Kayikci, die am Samstag ihr 186. Bundesliga-Spiel für Freiburg bestreitet und somit alleinige Rekordhalterin ist.

Sa., 17.2.2024 17:30 Uhr