SWR Sport Fußball | 10.02.2024 Abstiegskampf in Kaiserslautern - Südwest-Duell in der 3.Liga

In der 2. Liga ist der FCK mitten im Abstiegskampf. In der 3. Liga trifft Mannheim im Südwest-Duell auf Ulm. Die Frauen aus Hoffenheim haben ihre Heimpremiere gegen Bremen.

3. Liga: Preußen Münster - SV Sandhausen

Den direkten Wiederaufstieg weiter im Blick, ließ der SVS in den vergangenen Wochen zu viele Punkte liegen. Dem Unentschieden in München folgte ein Unentschieden gegen Halle, obwohl der SVS über 90 Minuten immer die bessere Mannschaft war. Während die Konkurrenten aus Ulm und Dresden ebenfalls beide patzten, verpasste das Team von Cheftrainer Jens Keller den Rückstand auf den Relegationsplatz drei weiter zu verkürzen. Die Gegner aus Münster sind im Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen den Waldhof aus Mannheim.

3. Liga: SSV Ulm 1846 - SV Waldhof Mannheim

Die Überraschungsmannschaft in der 3. Liga ist zweifellos der SSV Ulm 1846 Fußball. Der Aufsteiger liegt nach 24 Spieltagen auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Nach dem Unentschieden gegen Duisburg und Lübeck haben die Schwaben Tabellenplatz drei verteidigt, da die Konkurrenz aus Sandhausen ebenfalls nur unentschieden spielte. Den Patzer der Dresdner konnte das Team von Cheftrainer Thomas Wörle jedoch nicht ausnutzen, um den Rückstand auf Platz zwei zu verkürzen. Ganz andere Vorzeichen dagegen in Mannheim. Der Waldhof ist mitten im Abstiegskampf der 3.Liga. Seit einer Woche heißt der neue Trainer an der Seitenlinie Marco Antwerpen. Im ersten Spiel gab es ein 2:2 gegen Münster, bei dem Marcel Seegert sehenswert aus der Distanz traf. Aktuell steht Mannheim auf Platz 17 - einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf Platz 16 beträgt jedoch nur einen Punkt.

Frauen-Bundesliga: TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim empfangen im ersten Heimspiel im Kalenderjahr 2024 Werder Bremen. Ein direktes Verfolgerduell im Kampf um die internationalen Plätze. Gegen Duisburg fand die TSG, nach der unglücklichen 0:1-Niederlage in München, zurück in die Erfolgsspur. Sechs Zähler beträgt der Rückstand auf Platz drei, den momentan Eintracht Frankfurt inne hat. Nur einen Punkt hinter den Hoffenheimerinnen wartet Werder Bremen. Mit einem 4:0 gegen Nürnberg im Gepäck. Im direkten Duell der beiden Mannschaften gilt also: verlieren verboten.

2. Liga: 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn

Zwischen Pokal-Euphorie und Abstiegskampf befindet sich momentan der FCK. Nach einem starken Spiel unter der Woche in Berlin und dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale folgte in der Liga eine bittere 1:2-Niederlage in Elversberg. Pokal-Triumph und Abstiegskampf wecken Erinnerungen in Kaiserslautern. Eingetreten 1996. Soweit denkt noch niemand beim FCK. EIn Blick in die Historie zeigt aber viele Parallelen.

