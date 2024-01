SWR Sport Fußball | 27.01.2024 Abstiegskampf in 2. und 3. Liga: FCK gegen Schalke und Waldhof mit Boyd Stand: 26.01.2024 15:36 Uhr

In der 2. Liga kämpft der FCK im Abstiegsduell gegen Schalke und in der 3. Liga kämpft Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm beim Halleschen FC um seinen Job und gegen den Abstieg. Außerdem: der Höhenflug des SSV Ulm, der Tabellendritte gegen Duisburg.

2. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Schalke 04

Es brodelt beim Zweitligisten Kaiserslautern. Seit dem Trainerwechsel hat der FCK null Punkte in den letzten drei Ligaspielen zu verzeichnen. Einen Punkt Abstand haben die Roten Teufel als Tabellen-Sechzehnter auf einen Abstiegsplatz. Vor dem ausverkauften Klassiker am Freitagabend gegen Schalke 04 nennt Trainer Grammozis ein klares Ziel, nämlich mit einem Sieg den direkten Abstiegskonkurrenten aus Gelsenkirchen zu überholen.

3. Liga: Hallescher FC - Waldhof Mannheim

Nach der zweiten Niederlage innerhalb von vier Tagen kippt beim SV Waldhof Mannheim die Stimmung. Durch die 0:2-Niederlage gegen Dresden sind die Kurpfälzer auf den drittletzten Tabellen-Platz abgerutscht. Die Fans fordern erstmals öffentlich den Rauswurf von Trainer Rüdiger Rehm. Der 45-jährige Coach gibt sich trotz des erneuten Nackenschlags kämpferisch, wenngleich der Rückstand auf das rettende Ufer nun schon vier Punkte beträgt. Am Freitagabend müssen die Waldhöfer beim Mitabstiegskonkurrenten Halle antreten. Da ist ein Sieg Pflicht.

3. Liga: SSV Ulm 1846 - MSV Duisburg

Die Überraschungsmannschaft in der 3. Liga ist zweifellos der SSV Ulm 1846 Fußball. Der Aufsteiger liegt nach 22 Spieltagen auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Nach dem 2:0-Sieg in Bielefeld haben die Schwaben Tabellenplatz drei verteidigt. Die Erfolgsgeschichte wollen die Ulmer auf jeden Fall am Samstag gegen den Vorletzten Duisburg fortsetzen. Ausgetragen werden die Ulmer Heimspiele im Winter in der Aalener Arena, da diese eine Rasenheizung besitzt.

3. Liga: SC Freiburg II - SC Verl

Die U23-Mannschaft des SC Freiburg versinkt tief im Tabellenkeller. Nach der 0:1-Niederlage in Unterhaching hat das Schlusslicht jetzt schon 14 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. 41 Gegentore kassierten die Südbadener schon in dieser Saison, nur Halle hat bislang noch mehr Treffer kassiert. Gegner im Dreisamstadion am Samstag ist der Tabellensiebte Verl.

Bundesliga Frauen: Bayern München - TSG Hoffenheim

Nach sechs Wochen Winterpause rollt auch der Ball wieder bei den Fußballerinnen. Am elften Spieltag muss die TSG Hoffenheim beim Deutschen Meister Bayern München antreten. Die Hoffenheimerinnen haben als Tabellenvierter erst ein Mal in dieser Saison auswärts verloren. Der Zweite Bayern München ist allerdings zuhause bislang noch ungeschlagen.

