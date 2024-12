Basketball | ratiopharm Ulm 83 zu 69 - Ulmer Kraftakt gegen Sopot Stand: 03.12.2024 21:24 Uhr

Ratiopharm Ulm hat sein Eurocup-Heimspiel gegen Trefl Sopot mit 83 zu 69 gewonnen. Ein starkes letztes Viertel reichte für den Sieg gegen das Team aus Polen.

Im Hinspiel bezwang Ulm den polnischen Meister erst nach Verlängerung. Im Rückspiel am Dienstagabend sicherte sich Ulm den Sieg mit einem starken letzten Viertel.

Stark gestartet, stark nachgelassen

19 Sekunden brauchen die Ulmer für die ersten Punkte des Spiels. Nelson Weidemann trifft von jenseits der Drei-Punkte-Linie - und weitere 81 Sekunden später gleich nochmal. Doch ein Spaziergang ist das Spiel in den ersten Minuten nicht. Das liegt vor allem an Geoffrey Groselle. Der US-Amerikaner im Trikot von Sopot macht bis zum zwischenzeitlichen 15 zu 8 alle acht(!) Punkte seines Teams. Dann bekommt er eine Pause. Ulm kann sich trotzdem nicht absetzen. Die ersten zehn Minuten zwischen dem Tabellenführer der Bundesliga und dem Zweiten der polnischen Liga endet unentschieden (19:19).

Dem Spiel fehlt der Flow

Viertel zwei beginnt wild, mit Blocks, Fouls und Ballverlusten auf beiden Seiten. Hinzu kommt, dass die Schiedsrichter nicht immer so pfeifen, wie es die Fans in der Arena gerne hätten. Das Spiel nimmt überhaupt nicht richtig Fahrt auf. Eine unterhaltsame Basketball-Partie sieht anders aus. Es ist ein Dreier von Justinian Jessup, der dem Match wieder Leben einhaucht. Unterm eigenen Korb steht BigMan Nicolas Bretzel richtig und holt das Offensiv-Foul. An der Linie macht Noa Essengue noch zwei Punkte. Immerhin ein kleiner Run im Ulmer Spiel. Die Gäste wollen den Lauf mit einer Auszeit stoppen. Ulm liegt zur Pause mit zwei Punkten hinten (38:40) Ulms Topscorer ist bis hierher Noa Essengue mit zwölf Punkten.

Halbzeit-Ansprache zeigt Wirkung

Noa Essengue ist es auch, der in der zweiten Halbzeit das erste Ausrufezeichen setzt. Sein Zuckerpässchen veredelt Weidemann per Korbleger. Offensichtlich hat Ulms Coach Ty Harrelson in der Pause auch die Verteidigung angesprochen. Sein Team steht jetzt in der Abwehr enger, verteidigt aggressiver. Trefl Sopot kommt kaum mehr zu einfachen Punkten. Schrecksekunde nach gut sieben Minuten: Essengue knallt nach einem versuchten Block aufs Parkett. Herzlicher Applaus begleitet den humpelnden Franzosen aus der Halle. Mit einer knappen 58 zu 52 Führung aus Ulmer Sicht geht es ins letzte Viertel.

Ben Saraf führt das Team zum Sieg

Die gute Nachricht vorneweg: Noa Essengue kommt wieder aus der Kabine. Die Schlechte: Das Spiel bietet weiterhin wenig Klasse und viel Kampf. Ein Basketball-Leckerbissen ist das für die Fans nicht unbedingt. Unter ihnen ist am Dienstagabend auch Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru. Einer der dem Bundestrainer aufgefallen sein dürfte ist Ben Saraf. Der junge Ulmer Aufbauspieler hat gute Ideen im letzten Viertel und ein ruhiges Händchen. Dank eines starken letzten Viertels geht Ulm am Ende als verdienter Sieger vom Court.

Für Ulm geht es im Eurocup am kommenden Mittwoch mit einem Auswärtsspiel bei Joventut Badalona weiter. Am Samstag danach folgt das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga. Tabellenführer Ulm empfängt dann den Tabellenzweiten aus Heidelberg.

Sendung am Mi., 4.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm