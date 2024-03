Fußball | 2. Bundesliga "Jeder Punkt tut uns gut": FCK zufrieden mit Remis bei Hannover 96 Stand: 17.03.2024 10:40 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern holt in der 2. Liga einen wichtigen Punkt im schwierigen Auswärtsspiel bei Hannover 96. Nach der Partie herrscht große Zufriedenheit bei den Roten Teufeln.

Der Positivtrend beim 1. FC Kaiserslautern unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel hält an. Bei Hannover 96 - immerhin eine Mannschaft, die um den Bundesliga-Aufstieg spielt - holten die Pfälzer ein 1:1 (0:0). Es wäre sogar noch mehr drin gewesen: Zunächst hatte Kenny Prince Redondo (53. Minute) den Tabellen-15. aus Kaiserslautern in Führung gebracht, dann Andreas Voglsammer (68.) für die Gastgeber ausgeglichen. In der Nachspielzeit (90.+2) hätte Tobias Raschl die Roten Teufel fast zum Auswärtssieg geschossen, doch er traf aus der Distanz nur die Latte des 96-Tores.

"Es war ein ausgeglichenes Spiel", bilanzierte FCK-Coach Funkel. "Insgesamt geht das 1:1 in Ordnung. Wir können damit sehr gut leben." Unter dem neuen Trainer blieb Kaiserslautern somit auch im dritten Auswärtsspiel ungeschlagen. Acht Punkte aus fünf Spielen haben die Pfälzer unter Funkels Regie geholt - eine mehr als ordentliche Zwischenbilanz.

Friedhelm Funkel: "Das wird ein enges Rennen"

"Das wird ein enges Rennen", sagte Funkel über die Konstellation im Tabellenkeller. "Das wird bis zum letzten Spieltag gehen. Du brauchst einen langen Atem, um letztlich die Klasse zu halten."

Kenny Prince Redondo: "Wir kriegen nichts geschenkt"

Ähnlich sah es FCK-Torschütze Redondo. "Den Punkt nehmen wir gerne mit, das Unentschieden geht in Ordnung", sagte der Offensvispieler. "Jeder Punkt tut uns gut. Wir kriegen nichts geschenkt, am Ende des Tages muss du abliefern. Das sieht man jede Woche. Wieder ein Spiel ohne Niederlage - das stärkt uns als Team auf jeden Fall."

Der eine Zähler war sehr wichtig, weil Braunschweig und Rostock - die Konkurrenz im Tabellenkeller - gewonnen haben. Der FCK steht knapp über dem Strich (29 Punkte, Platz 15), geht aber nach zuletzt sieben Zählern aus drei Spielen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause.

Bangen um Ragnar Ache

In zwei Wochen geht es dann mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (30. März, 13 Uhr) weiter. Ob Top-Torjäger Ragnar Ache dann mitmischen kann, ist noch offen. Der 25-Jährige musste nach etwas mehr als einer Stunde in Hannover verletzungsbedingt ausgewechselt werden. "Ich gehe davon aus, dass es eine Muskelverletzung ist", sagte Funkel. "Denn wenn man ohne Fremdeinwirkung zusammenzuckt und sich mit beiden Händen an den Oberschenkel greift, dann wird muskulär wohl etwas kaputt gegangen sein." Weitere Untersuchungen sollen bereits am Sonntag Klarheit bringen

