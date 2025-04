Basketball Ulm schlägt München im BBL-Spitzenspiel Stand: 08.04.2025 22:10 Uhr

Ratiopharm Ulm hat das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern mit 109 zu 94 gewonnen. Die Ulmer Offensive entschied ein phasenweise packendes Spiel.

Zweiter gegen Erster - Mehr Spitzenspiel geht nicht. 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Dienstagabend in der Neu-Ulmer Arena ein Ulmer Offensivspektakel. Topscorer für Ulm war Alfonso Plummer mit 29 Punkten.

Starkes erstes Ulmer Viertel

Ulm startet mit viel Energie in dieses Spitzenspiel. Tobias Jensen trifft den ersten Dreier. Karim Jallow lässt einen krachenden Dunking folgen. Die Bayern lässt das kalt, auch Carsen Edwards und Johannes Voigtmann können es von draußen. 10 zu 10 steht es nach fünf Minuten. Die nächsten Minuten gehören den Ulmern, die starke Bankspieler aufs Feld bringen. Alfonso Plummer und der Ex-Münchner Nelson Weidemann treffen.

Die Bayern reagieren mit der Auszeit. Münchens Co-Trainer TJ Parker coacht das Team an diesem Abend. Cheftrainer Gordon Herbert ist wegen einer Augeninfektion nicht mit nach Ulm gereist. Aber die Auszeit nutzen die Hausherren besser. Ulm schießt sich warm. Plummer hat mit einer Spielzeit von 3`22 Minuten elf Punkte auf dem Konto. Nach zehn Minuten führt Ulm 28 zu 16.

München kommt näher, Ulm kontert

Mit einem 8 zu 0 Lauf starten die Bayern ins zweite Viertel. Der Meister braucht nur gut drei Minuten, um den Rückstand aus dem ersten Viertel wieder aufzuholen. Dabei ist es mit Andi Obst ausgerechnet ein Ex-Ulmer, der jenseits der Dreier-Linie eiskalt trifft. Die Bayern sind wieder bis auf zwei Punkte dran (35:33). Ein Foul von Justinian Jessup werten die Schiedsrichter als unsportlich. Carsen Edwards verwandelt erst zwei Freiwürfe und dann einen Dreier ins Gesicht von Jensen (41:43).

Das Spitzenspiel fängt jetzt an, richtig Spaß zu machen. Die Neu-Ulmer Arena brodelt jetzt. denn auf gute Münchener Abschlüsse hat Ulm immer wieder eine Antwort. Der Gastgeber führt zur Halbzeit mit 57 zu 51. Plummer (20 Punkte) gewinnt bis hierher das Duell gegen Edwards (13) klar.

Verschnaufpause im dritten Viertel

Dreier Jessup, Dunking Santos - Der Ulmer Highspeed-Basketball geht zu Beginn der zweiten Hälfte weiter. Aber München hält dagegen, auch wenn die Münchner nicht in ihren Flow kommen. Ein Technisches Foul für Jo Voigtmann wegen Meckerns zeigt, die Bayern sind mit dem Spielverlauf bis hierher nicht zufrieden. Mit Booker, Lucic und Napier fehlen dem Meister an diesem Abend auch drei Topspieler. Insgesamt kann das Niveau des dritten Viertels nicht an die erste Halbzeit anknüpfen. Ulm ist für die Bayern vor dem Schlussviertel immer noch in Schlagdistanz.

Ulm gewinnt den Showdown

Das letzte Viertel ist jetzt Schwerstarbeit - für beide Teams. Die spielerische Leichtigkeit ist gewichen. Jeder Punkt muss jetzt erkämpft werden. Und die Bayern kommen näher! Es sind Dreier von Obst und Edwards, die es ganz leise werden lassen in der Arena. Es ist Alfonso Plummer, der die Halle aufweckt. Sein Dreier, drei Minuten vor dem Ende, bringt Ulm die 9-Punkte-Führung. Der Dreier von Philipp Herkenhoff zum 101 zu 94 wird besonders laut gefeiert. Er bringt den Ulmern das fünfte Heimspiel in Folge mit mehr als 100 Punkten. Dass Justus Hollatz fünf Sekunden nicht reichen, um den Ball ins Spiel zu bringen, sorgt für die Vorentscheidung. Der Tabellenzweite will den Sieg in der Schlussphase mehr und siegt verdient mit 109 zu 94.

