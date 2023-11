Fußball | Bundesliga 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: das erste Württemberg-Duell seit 23 Jahren Stand: 04.11.2023 10:40 Uhr

"Das wird lecker!" Wenn FCH-Trainer Frank Schmidt an das Duell mit dem VfB Stuttgart denkt, kommt Vorfreude auf. Auch VfB-Coach Hoeneß verspürt ein Kribbeln vor dem "Schwabenduell".

Zum ersten Mal seit 23 Jahren treffen wieder zwei Clubs aus Württemberg in der Bundesliga aufeinander. Das letzte reine Schwabenduell fand am 11. April 2000 statt. Damals trafen der SSV Ulm und der VfB Stuttgart aufeinander, das Spiel endete 1:1. Stuttgart war damals der klare Favorit, das ist auch dieses Mal nicht anders, weiß Frank Schmidt und warnt: "Ich glaube, in allen Statistiken ist der VfB besser." Was nicht heißt, dass Heidenheim schon aufgibt, bevor es losgeht. "Es wird ein Flutlichtspiel, es wird lecker", sagt Schmidt dann auch.

Es wird ein besonderes Spiel - keine Frage. Mit vielen Emotionen, mit viel Stimmung und am besten mit der besseren Stimmung nach dem Spiel für uns. Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim

Große Unterschiede zwischen FCH und VfB

Aber Trotz aller Vorfreude weiß auch Frank Schmidt: Die Unterschiede zwischen den Klubs könnten größer nicht sein. Für den VfB, den fünfmaligen Deutschen Meister ist das Schwabenduell das 1.909. Bundesligaspiel, für den Aufsteiger Heidenheim ist es das neunte. Hinzu kommen die unterschiedlichen Formkurven der beiden Teams. Stuttgart ist so gut wie lange nicht mehr und steht auf Platz drei. Heidenheim steht mit zur Zeit großen Problemen in der Defensive auf dem 13. Rang. Die Rollenverteilung ist also klar. Der VfB Stuttgart ist die schwäbische Macht.

VfB-Trainer Hoeneß lobt FCH-Trainer Schmidt

Das ist auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß bewusst, auch er spricht von einem besonderen Spiel, dass er natürlich gewinnen will. Vor allem bewundert er aber seinen Kollegen Frank Schmidt, weil der schon seit 2007 im Amt ist.

Frank Schmidt und Heidenheim, das ist eine einmalige Erfolgsgeschichte und trotzdem wollen wir sie am Sonntag schlagen, dass das nicht falsch verstanden wird, da werden keine Geschenke verteilt. Sebastian Hoeneß, Trainer VfB Stuttgart

Als Frank Schmidt in Heidenheim Trainer wurde, war der VfB Stuttgart Deutscher Meister, seither gab es in der Landeshauptstadt 22 Trainerwechsel. Frank Schmidt ist immer noch da und hat Heidenheim auf einem langen Weg in die Bundesliga geführt. Dort trifft der FCH jetzt eben zum ersten Mal auf den schwäbischen Nachbarn aus der Landeshauptstadt. Ob man da von Derby sprechen kann oder soll? Frank Schmidt sagt ja, Sebastian Hoeneß ist sich unsicher. "Es ist auf jeden Fall ein Spiel mit speziellem Charakter".

Ob Derby oder nicht: Das Duell Heidenheim gegen Stuttgart ist in jedem Fall das erste rein württembergische Fußball-Duell in der Bundesliga seit 23 Jahren. Damals forderte der SSV Ulm den VfB Stuttgart heraus und damals wie heute war Stuttgart der klare Favorit. Trotzdem erkämpften sich in der Saison 1999/2000 tapfere Ulmer Spatzen mit einem 1:1 ein respektables Unentschieden. Nach den Niederlagen zuletzt könnte Frank Schmidt sicher gut mit einer Punkteteilung leben. Er weiß, der Weg zum Klassenerhalt wird kein Selbstläufer.

Das ist jetzt einfach ein Stück weit der Vorgeschmack auf das, wie die Saison laufen wird. Es ist eine neue Situation, es macht nicht jedem Spaß. Mir und uns schon und am Ende steht immer noch das große Ziel, der Klassenerhalt. Aber wer glaubt, dass wir als 1. FC Heidenheim das im Vorbeigehen mal kurz mitnehmen können, der hat es noch nicht verstanden, was Bundesliga bedeutet. Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim

Seit 2007 hat der VfB Stuttgart 22 Mal den Trainer gewechselt

Heidenheim will dem VfB Stuttgart also alles abverlangen. Und das nicht nur, weil der VfB der große Nachbar ist. Denn Heidenheim weiß, dass es jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht. Übrigens, trotz des Unentschiedens gegen den großen schwäbischen Rivalen konnte der SSV Ulm den Abstieg am Ende nicht verhindern. Diesem Schicksal will man in Heidenheim mit aller Macht entrinnen. Ein Sieg gegen Stuttgart wäre in jeder Hinsicht etwas besonders Wertvolles.