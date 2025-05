Rückspiel in der Relegation gegen Braunschweig Zweite Chance für den 1. FC Saarbrücken für die zweite Liga Stand: 26.05.2025 20:13 Uhr

Am Dienstag geht es für den 1. FC Saarbrücken im Relegationsrückspiel um Alles oder Nichts. Zu Gast bei Eintracht Braunschweig müssen die Saarbrücker den Dämpfer aus dem Hinspiel wettmachen, um doch noch in Liga 2 aufsteigen zu können.

Zwei Gegentore innerhalb von nur zwölf Minuten waren es, die dem 1. FC Saarbrücken vor gut 15.000 Zuschauern im Relegations-Hinspiel vergangenen Freitag im heimischen Stadion möglicherweise schon den „Aufstiegs-Stecker” zogen.

So benötigt der FCS im knapp 500 Kilometer vom Ludwigspark entfernten Stadion der Braunschweiger nun mindestens zwei Tore, um es überhaupt erst in die Verlängerung zu schaffen.

Ein anderes Gesicht zeigen

Ein Unterfangen, dass die FCS-Stürmer um Brünker, Krüger & Co. sicher vor Herausforderungen stellen wird – fehlten im ersten Relegationsspiel schlichtweg auch die gefährlichen Zuspiele, um die Offensive richtig in Szene zu setzen.

Vor dem Spiel in Braunschweig ist daher klar, dass FCS-Trainer Alois Schwartz nun alles auf eine Karte setzen und seine im Hinspiel noch eher defensivere Aufstellung von Beginn an ändern muss. 90 Minuten bleiben den Blau-Schwarzen, um den Traum vom erneuten, lang ersehnten Aufstieg in die zweite Bundesliga wahr werden zu lassen – über zwei Jahrzehnte nach dem letzten Aufstieg in Deutschlands zweithöchste Spielklasse.

Infos zum Spiel

Wann: Dienstag, 27. Mai 2025

Wo: Eintracht Stadion Braunschweig

Stream: Audiostream der Sportschau

Ruhe und Fokus im Fokus

In einer regulären Ligawoche wird die Presse vom Verein per Einladung über anstehende Pressekonferenzen informiert. Doch in diesen außergewöhnlichen Relegations-Tagen gab es keine elektronische Pressekonferenz-Einladung des FCS im Postfach der Medienvertreter – stattdessen eine eher unbürokratische, kleinere Pressekonferenz am Dienstag.

Dazu: Sichtschutz am Sportfeld, um möglichen „Spähern” Einblicke ins Training zu verwehren. Der FCS, er zieht im Endspurt alle „Ruhe-Register”. Möglicherweise helfen diese Maßnahmen, um einer ganz bestimmen Statistik am Ende des morgigen Abends doch noch gerecht zu werden.

„Die Leute lechzen nach der 2. Liga“

So setzte sich in nur vier von sechzehn Duellen seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/2009 der Zweitligist am Ende durch – zwölfmal konnte hingegen der vermeintlich „Kleine” jubeln. Alois Schwartz, der Trainer des Drittligisten, stellte am Dienstagmittag rückblickend noch einmal klar: „Wir mussten eine Enttäuschung verarbeiten. Das spürt man auch im Umfeld. Die Leute lechzen nach der 2. Liga – dementsprechend war die Stimmung am Freitag.”

Rückschlag für den FCS im Relegationshinspiel gegen Braunschweig Für den 1. FC Saarbrücken könnte das jahrzehntelange Warten auf den Aufstieg in die 2. Liga ein Ende haben. Zum Hinspiel gab es aber erst einmal einen deutlichen 0:2-Dämpfer.

Damit die Stimmung am späten Dienstagabend dann in Feierstimmung umschlägt, muss das Team allerdings alle verfügbaren Fußballkräfte zusammennehmen. Mehr als 2000 Fans werden die Reise nach Braunschweig antreten, um die Saarländer vor Ort unterstützen.

Die Relegation mithören und mitfiebern

Die wenigen Gästetickets für das Spiel in Braunschweig waren schnell ausverkauft. So werden sich viele Fans sicher in Restaurants und Kneipen in der Saarbrücker Innenstadt zum Public Viewing treffen.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Eintracht Braunschweig können Sie auch akustisch in einer SR 3 Sportarena extra verfolgen - zwischen 20 und 23 Uhr halten wir Sie in Sachen möglicher Aufstieg immer auf dem Laufenden. Auch sportschau.de bietet einen Audiostream an. Die Bilder zum Spiel gibt es im Anschluss in der ARD-Mediathek und am Mittwoch im SR Fernsehen im aktuellen bericht zu sehen.

