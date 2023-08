Erstmals in Vorrunde ausgeschieden WM-Aus für Lena Lattwein und die DFB-Frauen Stand: 03.08.2023 14:35 Uhr

Die Saarländerin Lena Lattwein und ihre Teamkameradinnen sind bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland erstmals in der Vorrunde ausgeschieden. Das 1:1 gegen Südkora reichte am Donnerstag nicht, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam am Donnerstag in Brisbane nicht über ein 1:1 gegen Südkorea hinaus. Weil Marokko im anderen Spiel der Gruppe 1:0 (1:0) gegen Kolumbien gewann, verpasste Deutschland als Gruppendritter den Einzug ins Achtelfinale des Turniers in Australien und Neuseeland.

Nervös und fehleranfällig

Das vierte Turniertor von Kapitänin Alexandra Popp (42. Minute) vor 38 945 Zuschauern zum 1:1 war zu wenig für den zweimaligen Weltmeister. Die deutschen Fußballerinnen agierten vor allem zu Beginn nervös und zu fehleranfällig und gerieten durch einen Treffer von So-Hyun Cho (6.) in Rückstand.

Ein zweiter Popp-Treffer wurde wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis nicht gegeben (57.). Damit blieb die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in zwei Vorrundenspielen ohne Sieg und schied als Dritter hinter Kolumbien und Marokko aus.

Lattwein eingewechselt

Die Neunkircherin Lena Lattwein wurde in der 64. Minute für Sara Däbritz eingewechselt, konnte der Partie aber auch keine entscheidende Wendung mehr geben.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 3.8.2023 berichtet.

