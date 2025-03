Cookstraße in Neuseeland Waschburger schafft dritte Meerenge auf "Ocean's Seven"-Tour Stand: 25.03.2025 10:28 Uhr

Der Saarbrücker Andreas Waschburger hat erfolgreich die Cookstraße in Neuseeland durchschwommen. Die Strecke gilt weltweit als eine der anspruchsvollsten Freiwasser-Strecken. Waschburger stellte in Neuseeland keinen neuen Weltrekord auf, schaffte damit aber die dritte Herausforderung der "Ocean's Seven".

mit Informationen von Thomas Braml

Fast wäre die geplante Durchquerung der Cookstraße von Extremschwimmer Andreas Waschburger gescheitert, da Wind und Wellen keinen Start zuließen. Der 38-jährige Saarbrücker musste deshalb mehrere Tage lang warten.

Am Dienstagvormittag in Neuseeland, nach mitteleuropäischer Zeit in der vergangenen Nacht, eröffnete sich dann aber eine Chance zum Durchschwimmen der Meerenge in Neuseeland.

Glücklich, aber erschöpft am Ziel

Bei nur wenig Wellen, aber schlechten Strömungsbedingungen und nur 15 Grad Wassertemperatur, wagte der mehrfache Weltrekordhalter dann den Versuch, die Strecke zwischen der Süd- und Nordinsel Neuseelands zu durchqueren.

Waschburger schaffte es – wenn auch mit Mühe, als die Strömung ihn gegen Ende vom Land fast abtrieb. Die kürzeste Distanz zwischen den beiden Inseln sind 22 Kilometer, die Streckenlänge variiert aber.

"Zog sich wie Kaugummi"

Strömungsbedingt schwamm Waschburger 24,6 Kilometer und erreichte erschöpft, aber glücklich sein Ziel in 5 Stunden 13 Minuten und 57 Sekunden: „Die Strömungen insbesondere die letzten fünf Kilometer haben mir einiges abverlangt. Ich hatte das Gefühl, ich schwimme auf der Stelle. Es zog sich wie Kaugummi und ich hatte kurz Angst, dass ich wie einige Schwimmer zuvor an diesem Punkt scheitere. Daher bin ich unglaublich glücklich, dass ich es geschafft habe. Mein Team hat mich großartig unterstützt!“, sagte der Extremschwimmer nach seinem Erfolg.

Im Gegensatz zu den bisherigen zwei Strecken der Ocean’s-Reihe – dem Molokai-Kanal in Hawaii und dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und England – hat der Freiwasser-Schwimmer in Neuseeland keinen neuen Weltrekord aufgestellt.

Weltrekord verpasst – Ocean’s Seven-Herausforderung geschafft

Den hält immer noch Andrew Donaldson, ein schottisch-australischer Schwimmer, der die Meerenge 40 Minuten schneller durchschwamm. Ein Erfolg ist die Durchquerung trotzdem, denn Waschburger hat somit den dritten Teil der "Oceans’s Seven" erfolgreich bewältigt, eine siebenteilige Herausforderung für Langstreckenschwimmer.

Der 38-Jährige plant in diesem Jahr eine weitere Strecke der Tour – im April steht die Straße von Gibraltar an. Zudem warten noch die Herausforderungen in Japan und der Nordkanal zwischen Schottland und Irland.

Die Strecken der Ocean’s Seven

Die sieben Schwimm-Distanzen sind:



Cookstraße bei Neuseeland, 22-29 Kilometer Nordkanal zwischen Irland und Schottland, 34 Kilometer Straße von Gibraltar zwischen Marokko und Spanien, 14 Kilometer Molokai-Kanal bei Hawaii, 44 Kilometer Tsugaru-Straße bei Japan, 20 Kilometer Ärmelkanal zwischen Frankreich und England, 34 Kilometer Santa-Catalina-Kanal bei Los Angeles, 34 Kilometer

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 25.03.2025 berichtet.

Mehr zu Andreas Waschburger

Waschburger gewinnt nochmal Gold bei Eisschwimm-WM Andreas Waschburger hat bei den Weltmeisterschaften der Eisschwimmer in Italien zum vierten Mal Edelmetall gewonnen. Der 37-jährige Saarbrücker siegte in der Königsdisziplin über 1000 Meter. Zuvor hatte Waschburger sich bereits über die 500 Meter Gold und über die 250 Meter zweimal Silber gesichert.

Saarbrücker Schwimmer Waschburger erringt neuen Weltrekord in Hawaii Der saarländische Schwimmer Andreas Waschburger hat einen neuen Weltrekord im Freiwasser aufgestellt. In Hawaii durchquerte er den Molokai-Kanal in 9 Stunden, 55 Minuten und zehn Sekunden. Das ist mehr als zwei Stunden schneller als der bisherige Rekord.

Waschburger holt EM-Titel und Weltrekord im Eisschwimmen Der saarländische Schwimmer Andreas Waschburger hat sich bei der Europameisterschaft im rumänischen Oradea am Freitag den Titel über 500 Meter Freistil und am Samstag über 1000 Meter Freistil im Eisschwimmen gesichert. Dabei stellte er auch neue Weltrekorde auf.

25.03.2025, 09:57 Uhr



Hinweis der Redaktion: In früheren Fassungen des Artikels waren unterschiedliche Kilometerangaben bei der Länge der Cookstraße zu lesen. Das ist darin begründet, dass die Länge der Schwimmstrecke zwischen der Nord- und der Südinsel Neuseelands variieren kann, von 22-29 Kilometern.



Je nach Witterung, Strömungen und Wellenlage werden unterschiedliche Strecken gewählt. Andreas Waschburger konnte eine Strecke mit einer Entfernung von 24,6 Kilometern nutzen.