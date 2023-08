An Mariä Himmelfahrt Volles Programm beim traditionellen August-Renntag in Güdingen Stand: 14.08.2023 17:28 Uhr

„Boxen auf und Start frei“ – das sind die traditionellen Kommandos vor den Pferderennen auf der Rennbahn in Güdingen. Und die sind auch an Mariä Himmelfahrt wieder zu hören. Sechs Galopp-, zwei Trabrennen und ein Trabreiten stehen auf dem Programm. Auch die Islandpferde werden wieder im Renntempo gegeneinander antreten.

Beim traditionellen Saisonhöhepunkt am 15. August ist das Rennprogramm voll. Im Halbstundentakt laufen ab 13.30 Uhr die Pferderennen auf der Bahn in Saarbrücken-Güdingen. Der letzte Start ist um 18.30 Uhr geplant.

Bei sechs Galopprennen satteln Profis und Amateure aus ganz Deutschland auf. Mit Tommaso Scardino, Alexander Pietsch, Anna van den Troost und Robin Weber kommen Top-Jockeys nach Saarbrücken. Auch die führenden Trainer Henk Grewe, Sascha Smrczek und Christian von der Recke schicken Galopper in die Landeshauptstadt.

Neben den Galoppern sind die Traber dreimal am Start – davon einmal bei einem der selten gezeigten Trabreiten. Dabei sitzen Reiterinnen und Reiter nicht im Sulky, sondern auf dem Sattel.

Komplett wird das Feiertagsprogramm durch zwei Rennen für Islandpferde. Ein ganz besonderes Erlebnis, die kleinen, quirligen Pferde einmal mit vollem Speed zu erleben.

Einziger Renntag im Deutschland

Der 15. August ist nur im Saarland, in Teilen Bayerns und in Frankreich ein Feiertag. Und die Rennbahn Saarbrücken-Güdingen profitiert davon. Nur hier laufen an diesem Nachmittag Pferderennen, und das ist nicht nur für die Besucherinnen auf der Bahn, sondern vor allem für die Pferdewettenliebhaber in ganz Deutschland interessant – alle Rennen laufen im Internet und können weltweit bewettet werden.

Aber auch für Kinder soll wieder einiges geboten werden: unter anderem mit Kinderschminken, dem Rennbahn-Kids-Club und dem Islandpferdezentrum Brunnenhof, das den jungen Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit bietet, selbst in den Sattel zu steigen.

75 Jahre Rennbahn Saarbrücken

1948 wurde die Rennbahn in Güdingen gebaut. Seitdem hat sie 226 Renntage mit Tausenden von Rennen erlebt. Über die Jahrzehnte gab es dabei einige denkwürdige Höhepunkte.

Schon 1955 lockte der Start des Engländers Peter Townsend 20.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände. Townsend war damals der bürgerliche und geschiedene Verlobte von Prinzessin Margaret, der Schwester der Queen – ein Skandal. Margaret musste die Verlobung auflösen. Und Townsend blieb in Güdingen sieglos.

Unvergessen ist auch der Nachmittag, an dem ein Wetter für zehn Euro Einsatz einen Gewinn von 33.000 Euro kassierte. Ebenfalls in Erinnerung bleibt das Jahr 1993. Das Hochwasser der Saar überflutete das gesamte Gelände. Der Renntag musste abgesagt werden.

Renntag im SR Fernsehen

Tradition ist auch die Sendung „Wo laufen sie denn?“ im SR Fernsehen. Um 19.15 Uhr sendet der Saarländische Rundfunk eine Zusammenfassung der Rennen mit einem Blick hinter die Kulissen des Renntages. Leonie Holz präsentiert die 30-minütige Sendung.

Spektakulär sind dabei die Bilder der mitfahrenden Kamera. Kopf an Kopf mit den Rennpferden sind diese Bilder in Deutschland einzigartig.

