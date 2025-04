Dritte Begegnung mit Keltern Vielleicht letztes Playoff-Finalspiel für die Saarlouis Royals Stand: 25.04.2025 07:50 Uhr

Heute können die Basketballerinnen der Saarlouis Royals die Chance auf die Meisterschaft wahren. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Finalspielen muss dafür zwingend ein Sieg her. Anpfiff ist um 19.00 Uhr in Saarlouis.

Es geht um die Meisterschaft: Nach zwei klaren Niederlagen gegen die Rutronik Stars Keltern wollen die Saarlouis Royals heute vor heimischer Kulisse ihren ersten Sieg bei den Playoff-Finalspielen einfahren. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.

Letzte Chance für die Saarländerinnen

In den ersten beiden Final-Begegnungen haben die Saarländerinnen deutlich verloren. Das erste Match endete mit 54:92 aus Sicht der Saarlouiserinnen, im zweiten Spiel unterlagen sie Keltern mit 57:93. Nun soll mit dem Rückenwind der Fans in der heimischen Stadtgartenhalle die Wende gelingen.

In den ersten beiden Spielen hatte Keltern den Heimvorteil. Falls die Royals das dritte Spiel gewinnen, wird auch das vierte Spiel der "Best-of-Five"-Serie am Sonntag in Saarlouis ausgetragen. Erst ein mögliches fünftes Spiel würde wieder in Keltern stattfinden.

Noch alles möglich für die Royals

Im Finale des DBBL-Pokals hatten die Saarlouis Royals noch deutlich gegen Keltern gewonnen. Und auch den amtierenden deutschen Meister Alba Berlin besiegten die Saarländerinnen in fünf umkämpften Halbfinal-Playoff-Spielen.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 24.04.2025 berichtet.

