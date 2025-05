19. bis 22. Juni Trofeo 2025: Radsport-Jungstars kommen im Saarland Stand: 25.05.2025 19:33 Uhr

Vom 19. bis 22. Juni findet sich im Saarland die Nachwuchs-Elite im Radsport zur Trofeo 2025 ein. Start der viertägigen Rundfahrt ist in diesem Jahr an der Kaiserlinde, dem Stadion der SV Elversberg. Auch ein Abstecher ins benachbarte Lothringen erwartet die Fahrer.

An vier Tagen messen sich bei der Trofeo die besten Junioren-Radsportler der Welt im Saarland. Los geht es an Fronleichnam in Elversberg. Am Stadion an der Kaiserlinde startet und endet die erste, 116 Kilometer lange Etappe der Rundfahrt.

Abstecher nach Frankreich

Die zweite Etappe führt das Fahrerfeld dann durch das benachbarte Frankreich – von Sarreguemines über Bliesbruck bis in das kleine Dörfchen Guisberg. Insgesamt legen die Profis 112 Kilometer zurück.

Am Samstag, 21. Juni, stehen dann zwei Halbetappen auf dem Programm: Ein Zeitfahren mit Start und Ziel im Bieskasteler Stadtteil Altheim (12,4 Kilometer) sowie eine Halbetappe, die in Ballweiler startet und endet (104 Kilometer).

Die Abschlussetappe am Sonntag geleitet die Jungprofis dann noch einmal durch den Bliesgau. Von Peppenkum über Gersheim und Walsheim geben die Fahrer über 113 Kilometer noch einmal alles, um beim Zielsprint – erneut in Peppenkum – den Tagessieg davonzutragen und sich womöglich wichtige Sekunden im Kampf um das Gesamtklassement zu sichern.

Der SR überträgt vier der fünf Rennen live.

