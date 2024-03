Liga-Endspurt nach Länderspielpause SVE zu Gast in Braunschweig Stand: 29.03.2024 18:24 Uhr

Die Länderspielpause ist vorbei und für die SV Elversberg beginnt der Endspurt in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Dabei ist der Klassenerhalt in greifbarer Nähe – besonders durch einen Sieg am Samstag bei der abstiegsbedrohten Eintracht aus Braunschweig. Dabei helfen soll die Personalsituation der SVE, die nach der fast zweiwöchigen Pause wieder deutlich entspannter ist.

Matthew Genest-Schön

„Es hat uns ganz gut getan, ein Wochenende mal kein Spiel zu haben“, bilanziert SVE-Trainer Horst Steffen die zurückliegende Länderspielpause. Besonders auf der zuletzt sehr langen Verletztenliste konnten ein paar Namen durchgestrichen werden.

Unter anderem die Abwehrspieler Carlo Sickinger und Kevin Conrad sind laut Steffen zumindest wieder im Aufbautraining. Auch Robin Fellhauer scheint trotz seiner Armverletzung im Heimspiel gegen Holstein Kiel vor der Länderspielpause wieder eine Option für die Partie bei Eintracht Braunschweig zu sein.

Generell liegen diese Saisonunterbrechungen dem Aufsteiger. Schließlich konnte Elversberg alle drei Partien in dieser Saison nach Länderspielpausen gewinnen – gegen den HSV, Paderborn und eben den kommenden Gegner Eintracht Braunschweig.

Steffen hat wieder mehr Optionen

Zwar muss SVE-Coach Steffen neben den Langzeitverletzten Correia, Jäkel und Sicker definitiv auch auf Mittelfeld-Motor Semih Sahin und Sturm-Leihgabe Wahid Faghir verzichten. Dennoch hat er vor dem wichtigen Spiel beim Vorletzten Braunschweig wieder deutlich mehr Optionen als in den Wochen zuvor, als stellenweise bis zu elf Spieler gleichzeitig entweder krank, verletzt oder gesperrt ausfielen. Dennoch wird die Partie kein Selbstläufer für den besten Aufsteiger der bisherigen Saison.

„Wir müssen sehr aufmerksam sein und dürfen die aktuelle Tabellensituation ausblenden“, so Steffen auf der Pressekonferenz. Nachvollziehbar, denn Braunschweig steht zwar noch auf einem Abstiegsplatz, allerdings beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz lediglich einen Punkt. Zudem ist Braunschweig in der Rückrundentabelle auf Rang sieben und hat in den vergangenen neun Partien fünfmal gepunktet.

Die Tabelle sei daher „nicht repräsentativ für das, was da am Samstag auf uns zukommt“, so SVE-Trainer Steffen weiter. Die Niedersachsen haben zudem keinerlei Verletzungssorgen, lediglich Abwehrspieler Robert Ivanov fehlt gelbgesperrt.

Ein ähnlich einseitiges Spiel wie beim ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen die Niedersachsen in der Hinrunde erwartet Horst Steffen diesmal eher nicht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning wirke dafür „momentan sehr gefestigt. […] Die Abläufe sind klar, dazu wählen sie eine hohe Intensität und ziehen viele Sprints“, so Steffen in seiner Gegner-Analyse.

Tabellensituation trügerisch

Mit einem Sieg in Braunschweig könnte die SV Elversberg nicht nur ihre beeindruckende Auswärtsbilanz (nur fünf Niederlagen in 13 Spielen) ausbauen, sondern auch einen möglicherweise vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Mit aktuell 35 Punkten nach 26 Spieltagen scheint der zwar für viele nur noch Formsache zu sein, doch auch dieser Schein trügt auf den ersten Blick.

Denn: Sieben Punkte trennen die SV Elversberg derzeit von der Abstiegszone, allerdings spielen die Saarländer in dieser Saison nur noch dreimal gegen Teams hinter ihnen in der Tabelle, darunter gegen Schalke 04 und den 1. FC Magdeburg. Gleichzeitig beginnen die Abstiegskandidaten um Osnabrück, Rostock oder eben Braunschweig im Liga-Endspurt plötzlich konstant Punkte zu holen.

Ein Sieg beim Vorletzten würde den Saisonendspurt der Elversberger deutlich entspannter gestalten – im Falle einer Niederlage könnte perspektivisch sogar noch das Abrutschen in den Abstiegskampf drohen.

Das Spiel im SR

Anpfiff zwischen der SV Elversberg und Eintracht Braunschweig ist am Samstag um 13.00 Uhr. SR 3 Saarlandwelle überträgt das Spiel live in Einblendungen, die gesamte Partie überträgt sportschau live als Audiostream auf sportschau.de oder in der sportschau-App.

Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es nach Abpfiff zum Nachlesen auf SR.de und am Sonntag in Bildern im aktuellen Bericht und in der sportarena.

2. Liga live: Elversberg gegen Braunschweig Die SV Elversberg ist am Samstag zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Verfolgen Sie die Partie hier live ab 13.00 Uhr im Audiostream.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 28.03.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg verkündet ersten Neuzugang für kommende Saison Der 23-jährige Filimon Gerezgiher wird ab der kommenden Saison das Trikot der SV Elversberg tragen. Der Offensivspieler ist nach Vereinsangaben flexibel einsetzbar.