Beinahe Siegtreffer in letzter Minute SVE spielt gegen die Fortuna 1:1-Unentschieden Stand: 10.02.2024 15:00 Uhr

Die SV Elversberg hat im Rückspiel gegen die Fortuna Düsseldorf 1:1-Unentschieden gespielt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnten die Saarländer in der zweiten Hälfte ausgleichen. Kurz vor Schluss dann die Riesenchance auf einen Sieg, Faghir stand allerdings im Abseits.

Im Hinspiel lief es für die SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf nicht besonders gut – 0:5 mussten die Saarländer sich geschlagen geben. Das wollte die Elf von Horst Steffen diesen Sonntag besser machen.

Fortuna spielbestimmend

In den ersten Minuten sah es auch ganz gut aus für die Elversberger, es gab für beide Teams kleinere Chancen. Je länger das Spiel lief, desto mehr zeigten sich die Gastgeber aus Düsseldorf als die spielbestimmende Mannschaft. Ab der 16. Minute musste die SVE dann auch auf Carlo Sickinger verzichten, der verletzt vom Platz genommen wurde. Für ihn lief Florian Le Joncour auf. Kurz darauf fiel dann das erste Tor für die Fortuna. Nach guter Vorarbeit von Vermeij und Gavory konnte Isaak Johannesson in der 19. Minute einnetzen.

Rund fünf Minuten später hätte Düsseldorf die Führung ausbauen können, SVE-Keeper Nicolas Kristof konnte das jedoch verhindern. Und auch in der 31. Minute konnte sich Elversberg bei ihrem Tormann bedanken, dass Ao Tanako nicht das 2:0 verwandeln konnte. Kurz darauf hatte Joshua Quarshie von Fortuna die Möglichkeit auszubauen, schoss aber nur an den Innenpfosten. Insgesamt ein deutliches Chancenplus für die Gastgeber in der ersten Spielhälfte – Elversberg war in weiten Teilen hauptsächlich mit der Defensive befasst.

Beinahe der Ausgleich kurz vor Halbzeit

Kurz vor Ende der Nachspielzeit dann quasi aus dem Nichts eine Riesenmöglichkeit für die SVE: Robin Fellhauer schaltete sich in den Angriff, konnte einen Traumpass im Strafraum annehmen und fast im langen Eck versenken. Der Düsseldorfer Keeper konnte den Ball aber gerade noch so zur Ecke ablenken. Damit ging es mit dem Stand von 1:0 dann in die Kabinen.

Auch in der zweiten Spielhälfte hatte Düsseldorf die Partie gut im Griff. Deswegen kam es auch ziemlich überraschend, dass der Angriff von Jannik Rochelt erfolgreich war. Rochelt konnte sich freispielen, passte in die Mitte auf Joseph Boyamba, der aus sechs Metern Entfernung zum 1:1 einnetzte – in der 53. Minute.

Starke Schlussphase im Match

Generell zeigte sich die SVE in der zweiten Hälfte wieder sicherer und zielstrebiger. Nach dem Ausgleich gab es aber für längere Zeit keine eindeutigen Chancen, weder für Elversberg noch für Düsseldorf. Erst in der 82. Minute wurde es dann nochmal spannend. Semi Sahin gab an Wahid Faghir ab, der schoss aus rund 17 Metern auf’s Tor, verzog aber.

In der 90. Minute legte Faghir dann aber nach – und schoss ein Tor. Das wurde aber nach genauer Prüfung des Videobeweises vom Schiedsrichter zurückgenommen, da Faghir im Abseits stand. Beinahe hätte die SVE das Spiel noch in allerletzter Minute drehen können.

Das Fast-Tor der Elversberger pushte Fortuna nochmal richtig, zwei gute Chancen blieben, aber ohne Erfolg. Es bleibt beim 1:1-Unentschieden als Endstand.

Nächste Partie gegen VFL Osnabrück

Mit dem Unentschieden steht das Team von Horst Steffen an Platz acht der Tabelle. Kommenden Sonntag spielen die Elversberger dann an der Kaiserlinde und haben die nächste Chance zu punkten, gegen den VfL Osnabrück. Im Hinspiel konnte sich die SVE mit 1:0 siegreich durchsetzen, Anpfiff für das Rückspiel ist um 13.30 Uhr.

Eine Zusammenfassung des Spiels können Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag in der SR sportarena ab 00.05 Uhr sehen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Hörfunknachrichten am 10.02.2024 berichtet.

