Samstagsspiel in Nürnberg SVE geht völlig befreit ins letzte Auswärtsspiel

Wie befreit die SV Elversberg mit dem sicheren Klassenerhalt im Rücken aufspielen kann, hat am vergangenen Wochenende Hertha BSC erfahren müssen. Diesen Schwung will die Steffen-Elf auch mit zum 1. FC Nürnberg nehmen, der noch immer im Abstiegskampf steckt.

Der 4:2-Heimsieg gegen Hertha BSC dürfte ein Spiel ganz nach Horst Steffens Geschmack gewesen sein. Der Trainer der SV Elversberg ist ein Liebhaber von Fußballspektakel, je offensiver und schneller, desto besser. Frei nach dem Motto: Lieber ein Tor mehr schießen, als ein Tor weniger Kassieren.

Nürnberg noch im Abstiegskampf

Ob diese Devise auch am vorletzten Spieltag gilt, bleibt abzuwarten. Für die Saarländer geht es im letzten Auswärtsspiel der Saison zum 1. FC Nürnberg. Die Franken stecken weiterhin im Abstiegskampf. Nach fünf Niederlagen in Serie beträgt der Abstand zum Relegationsplatz nur noch fünf Punkte. Ein Sieg gegen Elversberg wäre wichtig, um den Verbleib des FCN in der zweiten Bundesliga zu besiegeln.

Entsprechend gewarnt ist SVE-Coach Steffen vor den Gastgebern am Samstagmittag: „Ich weiß, dass es für Nürnberg noch um etwas geht. Uns wird eine Mannschaft erwarten, die alles dafür tun wird, um uns zu schlagen.“

FCN im Formtief zur Unzeit

Das Hinspiel an der Kaiserlinde konnten die Franken noch mit 1:0 gewinnen. Allerdings fehlt der Mannschaft von Trainer Cristian Fiél seitdem Stammtorhüter Christian Mathenia. Ersatzmann Carl Klaus kam damals für den verletzten Mathenia in die Partie, und legte den Grundstein für den späten Siegtreffer von Hayashi.

Der Japaner wird im Rückspiel jedoch nicht eingreifen können, da er nach einer Knie-OP bis zum Saisonende ausfällt. Fiél muss außerdem auf acht weitere Spieler verzichten. Teilweise aus Verletzungs-, teilweise aus disziplinarischen Gründen.

Die vergangenen Spiele gleichen einem echten Horrorfilm. Sieben Spiele ohne Sieg, dazu fünf Niederlagen in Serie, vier davon ohne eigenen Treffer. Das Nürnberger Formtief kommt zur Unzeit. Jüngste Konsequenz war die Entlassung von Sportvorstand Dieter Hecking. Dennoch ist sich Nürnbergs Trainer Fiél mit Blick auf den Klassenerhalt sicher: „Wir sind an der Reihe.“

Steffen will „weiterhin punkten“

Der ganzen fränkischen Anspannung setzt die SV Elversberg saarländische Lockerheit entgegen. Nürnberg will es der SVE gleichtun – ist aber ein ums andere Mal abhängig von einem 18-Jährigen. Can Uzun, das Kronjuwel des FCN, ist trotz seiner jungen Jahre schon jetzt Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Cristian Fiél. Diese „jugendliche Unbeschwertheit“ sucht der „Glubb“ seit Wochen. Auf dieser Suche hat der FCN immer wieder andere Lösungsansätze ausprobiert. Entsprechend erschwert hat das die Vorbereitung für Horst Steffen und sein Trainerteam.

„Zuletzt war Nürnberg sehr variabel mit der Aufstellung und Positionierung. Wie sie spielen werden, ist dadurch schwer vorauszusagen, aber wir wollen es annehmen, unsere Leistung bringen und weiterhin punkten“, sagt Steffen, der neben den Langzeitverletzten Sicker, Jäkel und Correia wohl auch auf den angeschlagenen Kevin Conrad (Wadenprobleme) verzichten muss.

Die Zusammenfassung im SR

Anpfiff im Nürnberger Max-Morlock-Stadion ist am Samstag um 13.00 Uhr. Die Partie zum Mithören gibt es auf SR3 Saarlandwelle und im Audiostream von Sportschau live. Die Zusammenfassung zum Nachlesen bietet SR.de nach Abpfiff, die Bilder dazu gibt es noch am selben Tag im aktuellen Bericht und ausführlich in der sportarena am Sonntag ab 22.15 Uhr.

Über dieses Thema berichtete der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 10.05.2024.

