Flutlichtspiel an der Kaiserlinde SV Elversberg will gegen Braunschweig punkten Stand: 20.10.2023 06:10 Uhr

Die Länderspiel-Pause ist vorbei und die SV Elversberg möchte am liebsten dort weitermachen, wo sie vor zwei Wochen aufgehört hat. Die Serie von fünf Ligaspielen ohne Niederlage soll auch heute Abend gegen Eintracht Braunschweig halten. Anpfiff an der Kaiserlinde ist um 18.30 Uhr.

Vor der ersten Länderspielpause dieser Zweitliga-Saison war die SV Elversberg noch Tabellenschlusslicht – mit nur einem Punkt aus vier Spielen. Was auch immer Horst Steffen mit seinem Team in diesen zwei spielfreien Wochen besprochen hat, es hat funktioniert. Die SVE hat seitdem keines ihrer fünf Ligaspiele verloren und liegt mit 12 Punkten plötzlich im Tabellenmittelfeld.

Die Frage, die sich nun stellt, ist aber: Hat die jetzige Länderspiel-Pause den Saarländern genauso gut getan? Das zeigt sich heute Abend, wenn die SVE im Flutlicht an der Kaiserlinde Eintracht Braunschweig empfängt.

Die Gäste aus Niedersachsen könnten ihrerseits eine Trendwende gebrauchen. Der bislang einzige Saisonsieg, wenn auch immerhin gegen Schalke 04, liegt bereits sechs Spiele zurück.

Reisekoller vs. Heimschwäche

Es ist auch das Aufeinandertreffen des schwächsten Heim-Teams und des schlechtesten Auswärts-Teams der Liga. Von vier Spielen vor heimischem Publikum konnte die SVE bislang nur eines gewinnen. Eintracht Braunschweig dagegen ist in der Fremde sowohl noch punkt- als auch torlos.

„Sie haben vor dem Tor bislang noch nicht die Abschlussstärke gehabt“, sagt SVE-Coach Horst Steffen und warnt: „Aber sie haben genug torgefährliche Leute.“ Auch wenn Braunschweigs Torgarant, Ex-Bundesliga-Profi Anthony Ujah, aufgrund einer Schulterverletzung noch wochenlang ausfällt.

Beide Toptorjäger fehlen

Auch Horst Steffen muss auf seinen besten Stürmer weiter verzichten. Leihgabe Wahid Faghir, bislang mit drei Treffern in fünf Partien, laboriert weiter an einer Oberschenkelverletzung. Daran konnte auch die Länderspielpause nichts ändern. Faghir und der langzeitverletzte Marcel Correia sind momentan aber die einzigen, auf die Steffen verzichten muss. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns körperlich wieder in die Verfassung zu bringen, die wir brauchen“, so Steffen.

„Soweit sind wieder alle Mann an Bord.“ Somit steht der Trainer vor der Qual der Wahl, auch was die Rolle von Robin Fellhauer betrifft, der nach seiner Knieverletzung wieder bei 100 Prozent ist. Ob der variable Abwehrspieler heute Abend auf seiner angestammten Rechtsverteidiger-Position aufläuft und damit Hugo Vandermersch verdrängt oder aber, wie im Testspiel vergangene Woche gegen Bundesligist Darmstadt 98, ins Mittelfeld oder in die Innenverteidigung rutscht, ließ Steffen offen.

Zwei Straßen wegen Dunkelheit gesperrt

Mehr als 8000 Tickets sind für das Spiel bereits verkauft worden – rund 900 Gäste-Fans werden erwartet. Der Verein bittet wie immer alle Zuschauer, möglichst mit den Shuttlebussen oder dem ÖPNV anzureisen.

Zusätzlich zum an Spieltagen mittlerweile gewohnten Verkehrschaos rund um das Stadion an der Kaiserlinde, werden heute Abend noch zusätzlich die Spieser Straße (L112) und die Friedrichsthaler Straße gesperrt – „um bei Dunkelheit die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten“, wie der Verein mitteilt.

Das Spiel live im SR

Der SR überträgt das Spiel live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Das gesamte Spiel können Sie im Audio-Livestream auf sportschau.de oder in der Sportschau-App hören.

Eine Zusammenfassung der Partie finden Sie nach Abpfiff auf SR.de zum Nachlesen und am Samstag ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht am 19.10.2023.

