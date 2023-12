Letztes Liga-Spiel 2023 SV Elversberg will Erfolgsjahr mit Sieg gegen Karlsruhe krönen Stand: 16.12.2023 18:15 Uhr

Die SV Elversberg reist am Sonntag zum letzten Hinrundenspiel in der 2. Bundesliga nach Karlsruhe. Für Trainer Horst Steffen sind drei Punkte Pflicht, um mit einem ruhigen Gefühl in die Winterpause gehen zu können. Doch der KSC, gefährlich nah an einem Abstiegsplatz, steht unter Zugzwang.

Am Sonntag bekommt es die SV Elversberg mit einem Gegner zu tun, der in diesem Jahr schon den 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal gefordert hat: der Karlsruher SC. Mit welchen Ambitionen das Team von Cheftrainer Horst Steffen nach Baden-Württemberg reist, dürfte klar sein – das aus Sicht der SVE extrem erfolgreiche Jahr im letzten Liga-Spiel für 2023 mit drei Punkten zu krönen und auf einem stabilen Tabellenplatz zu überwintern.

Die letzte und bis dato einzige Pflichtbegegnung zwischen der SVE und dem KSC ist inzwischen 23 Jahre her. Damals spielten beide Mannschaften noch in der Regionalliga. Die Partie endete mit einem torlosen Remis. Interessanter Fakt: Der gebürtige Neunkircher und Fußball-Europameister von 1996 Stefan Kuntz war seinerzeit Trainer des KSC. Klar ist dieses Mal: Mit einer Punkteteilung werden sich beide Mannschaften nicht zufriedengeben können.

KSC will weg von Abstiegsplätzen

Auch wenn der Karlsruher SC auf dem Papier aktuell schlechter dasteht: Die letzten beiden Spiele liefen aus Sicht der "Elven" unbefriedigend – vergangenes Wochenende unterlagen sie zu Hause dem 1. FC Nürnberg mit 0:1, in der Woche davor kassierten sie im Olympiastadion eine 1:5-Niederlage gegen Hertha BSC. Und für den Gastgeber geht es vielleicht noch um mehr, eine leichte Aufgabe zum Jahresabschluss dürfte es für die SVE demnach nicht werden.

Mit einer dürftigen Ausbeute von 18 Punkten steht der KSC aktuell auf Tabellenplatz 14 – gefährlich nah an einem Abstiegsplatz. Trotz "maximalen Respekts gegenüber Elversberg" kündigte KSC-Cheftrainer Christian Eichner denn auch an, das Jahr mit einem Heimsieg abschließen und über die 20 Punkte kommen zu wollen, "um mit einer ordentlichen Ausgangslage in 2024 zu starten. Wir sind in einer Tabellenregion, in der das nötig ist."

SVE will drei Punkte mitnehmen

Dass der KSC unter Zugzwang steht, weiß auch SVE-Trainer Steffen. "Karlsruhe will zuhause noch mal Punkte einfahren und gewinnen. Und wir wollen das verhindern." Denn feststeht: Auch sein Team wolle "mit einem ruhigen Gefühl in die Winterpause gehen." Die Motivation innerhalb der Mannschaft sei vorhanden, man nehme die Partie sehr ernst. "Es war schon immer so, dass wir uns bis zum Schluss fokussiert haben und konzentriert gespielt haben. Das wird auch in Karlsruhe nötig sein."

Dabei wird Steffen allerdings weiterhin auf die Langzeitverletzten Marcel Correia und Wahid Faghir verzichten müssen. Fehlen wird zudem Semih Sahin – er hat sich unter der Woche eine Bänderverletzung im Knie zugezogen.

Dass der Gegner durchaus schlagbar ist, hat der 1. FC Saarbrücken im August bewiesen: Der Drittligist warf Karlsruhe mit einem 2:1-Sieg aus dem DFB-Pokal. Ob die nächste Mannschaft aus dem Saarland dem KSC ein Bein stellen kann, entscheidet sich am Sonntag ab 13.30 Uhr. Dann ist Anstoß im Karlsruher Wildparkstadion.

