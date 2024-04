Beim Spitzenreiter zu Gast SV Elversberg will bei St. Pauli dem Klassenerhalt näherkommen Stand: 13.04.2024 14:56 Uhr

Für die SV Elversberg geht es am Sonntag nach Hamburg. Dort wartet Spitzenreiter FC St. Pauli. Für die Saarländer wäre ein Sieg beim zuhause bisher unbesiegten Tabellenzweiten wichtig.

Thomas Wollscheid

Spiele in Hamburg beim FC St. Pauli im legendären Stadion Am Millerntor sind für jede Mannschaft und für jeden Spieler etwas ganz Besonderes. Die Atmosphäre dort ist außergewöhnlich, auch weil der FC St. Pauli ein sehr außergewöhnlicher Verein ist.

2. Liga live: Elversberg gegen FC St. Pauli Die SV Elversberg gastiert am Sonntag beim Tabellenführer St. Pauli. Verfolgen Sie die Partie hier live ab 13.20 Uhr im Audiostream.

SVE-Trainer Horst Steffen hat betont, dass sowohl die eigenen Fans als auch die Mannschaft und der Trainerstab dieses Spiel als besondere Herausforderung sehen. Das Stadion wird mit 30.000 Zuschauern ausverkauft sein, allein aus Elversberg werden 1000 Fans erwartet.

Pauli ist das „Maß aller Dinge“

Der FC St. Pauli gilt in dieser Saison als „Maß aller Dinge“ in der 2. Liga. Beim 2:0-Hinspielerfolg in der Ursapharm-Arena war St. Pauli einfach zu stark für sich tapfer wehrende Elversberger.

Aber seitdem hat die SVE in der Liga deutlich an Erfahrung gewonnen. Auswärts stehen bei der SV Elversberg 18 Punkte auf dem Konto, genauso wie zuhause. Die SVE ist die sechstbeste Auswärtsmannschaft der Liga und immer für eine Überraschung gut.

SV Elversberg zu Gast beim Tabellenführer Am Sonntag ist die SV Elversberg bei Tabellenführer St. Pauli zu Gast. Die Hamburger haben in der laufenden Saison erst drei Niederlagen hinnehmen müssen und gelten als entsprechend harte Gegner. Die Elversberger sind im Mittelfeld der Liga erst einmal nicht akut in Abstiegsgefahr, konnten sich in den letzten Spielen aber auch nicht viele Punkte sichern.

Punkte sammeln gegen den Abstieg

Die SV Elversberg ist sportlich in einer nicht ganz ungefährlichen Lage. Vom Relegationsplatz 16, wo derzeit Eintracht Braunschweig steht, trennen die SVE gerade mal sechs Punkte. Die Eintracht spielt an diesem Spieltag zeitgleich bei Hannover 96.

Der FC St. Pauli ist zu Hause noch unbesiegt, hat aber am Millerntor auch schon fünfmal unentschieden gespielt. Ein Punkt beim potentiellen Bundesligaaufsteiger wäre also durchaus als Erfolg zu buchen. Horst Steffen jedenfalls will das Spiel genießen, wobei er anmerkt: „Einen Genuss hast du nicht, wenn du hinterherläufst und eine Klatsche kriegst.“

Paul Stock fällt aus

Die SVE muss beim FC St. Pauli auf Paul Stock verzichten. Der 27-jährige Stürmer laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Er hat in dieser Saison in 27 Spielen immerhin sechsmal getroffen. Sein Ausfall dürfte nicht so leicht zu kompensieren sein, zumal Ersatz Semih Sahin nach einem Muskelfaserriss in der Wade erst wieder im Aufbautraining ist.

Vielleicht kommt der SVE in Hamburg entgegen, dass St. Paulis Abwehrchef Hauke Wahl gelbrot-gesperrt ist.

Der Anpfiff im Hamburger Stadion am Millerntor erfolgt am Sonntag um 13.30 Uhr.

Auf Sportschau.de können Sie das komplette Spiel live im Audiostream hören. Direkt nach Abpfiff finden Sie hier auf SR.de eine Zusammenfassung. Liveeinblendungen im Radio gibt es auf SR 3 Saarlandwelle, im SR Fernsehen sind Ausschnitte in der „sportarena“ ab 22.15 Uhr zu sehen.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg verpflichtet Hoffenheimer Frederik Schmahl Fußball-Zweitligist SV Elversberg treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nächster Neuzugang ist der offensive Mittelfeldspieler Frederik Schmahl, der von der TSG Hoffenheim II an die Kaiserlinde wechselt.