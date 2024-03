Nach 0:3-Niederlage gegen Wehen SV Elversberg will auswärts gegen Greuther Fürth punkten Stand: 10.03.2024 08:51 Uhr

Die SV Elversberg gastiert heute bei Greuther Fürth. Beide Mannschaften sind am vergangenen Wochenende punkt- und torlos geblieben. Beide konnten an die guten Leistungen der bisherigen Saison nicht anknüpfen und wollen zurück in die Erfolgsspur.

Das Lächeln ist zurück, schon vor dem Spiel. Am Donnerstagvormittag beim Hereinkommen in die Sporthalle der Grundschule in Furpach werden Jannik Rochelt und Luca Schnellbacher lautstark von mehr als 200 lauten Kinderkehlen und funkelnden Kinderaugen begrüßt. Es folgten knapp eine Stunde lang Fragen an die beiden SVE Profis. „Wie glücken die brutalen Schüsse? Haben sie schon einmal gegen Bayern München gespielt? Mit welchen Bällen spielen sie?“.

Die kniffligste Frage: „Bekamen sie vergangenen Sonntag Ärger nach der Niederlage gegen Wehen Wiesbaden?“ Luca Schnellbacher musste erst kurz lächeln um dann zu gestehen: „Ein bißchen Ärger bekamen wir diesmal tatsächlich. Unser Trainer war schon ein wenig sauer. Er hatte an dem Tag ja auch noch Geburtstag und wir wollten ihm eigentlich einen Sieg schenken.“

Infos zum Spiel

Wann: Heute, 13.30 Uhr

Wo: Sportpark Ronhof, Fürth

Stream: Live im Audio-Stream

Personelle Entspannung?

Der Geburtstagswunsch ging gegen Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden bei der 0:3-Klatsche kräftig daneben. Die Elversberger enttäuschten vor allem bei dem, was sie eigentlich beherrschen: beim Spiel nach vorne. „Wir haben zu ungenau gespielt, zu viele einfache Fehler gemacht“, sagt Jannik Rochelt. „Das muss gegen Fürth besser werden“.

Gegen den Tabellen-Fünften aus Franken hoffen die Saarländer auch auf die Rückkehr zumindest einiger angeschlagener Spieler. Dennoch bleibt die Personalsituation angespannt – sicher fehlen werden die Langzeitverletzten Marcel Correia, Frederik Jäkel und Arne Sickinger. Immerhin kehrt Hugo Vandermersch nach Gelbsperre wieder zurück und sorgt in der dünnbesetzten Defensive wieder für etwas mehr personellen und taktischen Spielraum.

Tabellenkeller auf Distanz halten

Elversberg trifft in Fürth auf eine Mannschaft, die ebenfalls etwas gut zu machen hat. Ein „Totalausfall von allen“ nannte Fürths Trainer Alexander Zorniger die Darbietung am vergangenen Wochenende. Die Spielvereinigung unterlag chancenlos 0:4 beim Karlsruher SC.

Das Hinspiel an der Kaiserlinde endetet 1:1. Anpfiff heute ist um 13.30 Uhr. Dann möchte die SVE nach zuletzt zwei punkt- und torlosen Spielen in Folge - Novum in der Saison - endlich wieder treffen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen von derzeit acht Punkten wieder vergrößern.

Und auch die Kinder der Furpacher Grundschule werden wieder die Daumen drücken. Alle 240 bekamen von Rochelt und Schnellbacher Autogramme, die Sport-AG anschließend sogar noch eine kurze Trainingseinheit. Verabschiedet wurden die Profis mit erneut lautstarken SVE-Rufen. „Das tut schon richtig gut“, sagt Schnellbacher. „Balsam für die Seele!“

Über die Partie der SVE berichten wir am Sonntag auf SR 3 Saarlandwelle und im aktuellen bericht ab 19.45 Uhr. Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie sehen Sie ab 22.15 Uhr in der sportarena.

