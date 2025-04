Anschluss halten SV Elversberg vor nächstem Topspiel gegen Tabellennachbarn Paderborn Stand: 26.04.2025 08:49 Uhr

Für die SV Elversberg ist im Aufstiegsrennen zur 1. Bundesliga noch alles drin. Im Nachbarschaftsduell gegen den SC Paderborn geht es am Samstag deshalb vor allem darum, weiter ganz oben dranzubleiben.

René Henkgen

Für die SV Elversberg steht an diesem Wochenende wieder eine Begegnung gegen einen direkten Tabellennachbarn an – wie in der vergangenen Woche. Im Spiel gegen Düsseldorf gab es am Ende eine Punkteteilung, trotz besserer Chancen für die Saarländer. Aus Paderborn wollen sie bestenfalls drei Punkte mitbringen.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 26.04.2025, 13.00 Uhr

Wo: Home Deluxe Arena Paderborn

Stream: Live im Audio-Stream der Sportschau

Spielstarke Paderborner

Im Hinspiel war Paderborn eins der wenigen Teams, gegen das Elversberg chancenlos war – es endete 1:3. SVE-Trainer Horst Steffen erwartet wieder ein sehr schweres Spiel. Coach Lukas Kwasniok entwickle die Mannschaft immer weiter und ließe sie auch sehr variabel spielen, so Steffen. Außerdem haben sie viele verschiedene Möglichkeiten im Spielaufbau. Insgesamt sieht Steffen nur wenige Schwächen bei Paderborn – will die, die er gefunden hat, aber aufdecken.

Damit die SVE die drei Punkte mit ins Saarland nehmen kann, müsse Elversberg aber sehr gut spielen, sagt Steffen. Allgemein freue er sich aber auf ein spannendes Spiel und findet, beide Teams stehen in der Tabelle zurecht dort, wo sie stehen.

Spannendes Aufstiegsrennen

Beide Teams haben vor dem 31. Spieltag jeweils einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Sieger kann, da der 1. FC Magdeburg am Freitagabend in Berlin 1:1 unentschieden gespielt hat, sogar auf Platz 3 springen. Punktgleich mit Paderborn und Elversberg ist außerdem noch Fortuna Düsseldorf.

Leistungsträger wieder dabei

SVE-Trainer Horst Steffen kann beim Spiel in Paderborn wieder auf die Leistungsträger Semih Sahin und Lukas Petkov zurückgreifen. Die beiden Mittelfeldspieler waren im letzten Spiel gelbgesperrt. Fragwürdig ist dagegen noch der Einsatz von Maximilian Rohr.

Anpfiff in Paderborn ist am Samstagmittag um 13:00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 25.04.2025 berichtet.

