"Anders als im Hinspiel!" SV Elversberg tritt in Rostock an Stand: 26.01.2024 15:52 Uhr

In der Vorrunde verlor die SVE das schon gewonnen geglaubte Spiel gegen Hansa Rostock noch. Die Ostseestädter traf in der zehnten und dreizehnten Minute der Nachspielzeit und entführte die Punkte. Das soll im Rückspiel anders laufen.

Frank Grundhever

Am 5. August, dem zweiten Spieltag, hätte Aufsteiger Elversberg in der Partie gegen Rostock um ein Haar den ersten Dreier in der neuen Liga eingefahren. Doch gegen Ende überschlugen sich die Ereignisse.

Die SVE führte mit 1:0, verschoss in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und kassiert tatsächlich noch zwei Gegentreffer - die Köpfe hingen, der Frust war riesig.

Diese Szenen sind bei den Saarländern immer noch präsent und SVE-Trainer Horst Steffen sagt darum: "Ja, daran hatten wir zu knabbern. Dieses Spiel birgt eine besondere Motivation, wir wollen es am Samstag anders angehen!"

Niederlagenserie gegen Hannover beendet

Jetzt stehen die Vorzeichen anders als zu Saisonbeginn. Die Saarländer konnten am vergangenen Wochenende endlich wieder punkten. Nach drei Schlappen zum Jahresende fuhr die "Elv" gegen Hannover zumindest einen Punkt ein und trat vor allem im zweiten Abschnitt überzeugend auf.

"Wir haben gesehen, dass wir auch schwierige Phasen überstehen können, zudem hat die Mannschaft Moral gezeigt und ist nach einem Rückstand zurück gekommen. Das stimmt uns positiv für das Rostock-Spiel. Wir wissen aber auch, dass wir zum Beispiel den Rückraum besser verteidigen müssen und offensiv genauer sein können", so Coach Steffen.

Hansa startete mit 0:3-Pleite in das neue Spieljahr

Die abstiegsbedrohten Rostocker kassierten hingegen beim Auftritt in Nürnberg eine 0:3-Pleite. Auch unter dem neuen Trainer Mersad Selimbegovic schwächelte die "Abteilung Attacke".

Der Tabellensiebzehnte stellt mit erst 17 erzielten Toren die zweitschwächste Offensive der Liga und traf auch gegen Nürnberg nicht. "Trotzdem erwarten wir einen Gegner, der das Spiel mit hoher Intensität angeht. Ein neuer Trainer bringt auch immer neue Ideen ein. Ich denke, es wird eine offene Partie, bei der wir uns auf ein System mit vielen langen Bällen einstellen müssen", sagt SVE-Trainer Steffen.

"Mal sehen, was in den nächsten Tagen noch passiert"

Innenverteidiger Antonitsch und die SV Elversberg haben sich gerade getrennt. Zudem fallen mit dem langzeitverletzten Marcel Correia und dem angeschlagenen Kevin Conrad zwei weitere Defensivkräfte aus. "Wir beobachten den Markt. Vielleicht machen wir noch was", lässt sich Horst Steffen entlocken.

Videoanalyse jetzt schon in der Halbzeit

Durch die Verpflichtung von Videoanalyst Franz Dietrich habe man "einen weiteren Schritt nach vorne gemacht", so Steffen. "Wir können jetzt schon in der Pause erste Videosequenzen anschauen und sehen, was wir im zweiten Abschnitt besser machen können. Das sollte uns nochmal ein gutes Stück weiterhelfen."

Bei der SV Elversberg hat man sicher die Hoffnung, dass es am Samstag in Rostock schon nach 45 Minuten eigene Tore zu zeigen gibt. Denn auf eine dramatische und letztlich unglückliche Schlussphase, wie im Hinspiel, können Trainer und Team gut verzichten.

Das Spiel der SV Elversberg gegen Rostock können Sie am Samstag live im Audiostream auf sportschau.de verfolgen.

