Ab 18.00 Uhr live im Audiostream SV Elversberg trifft im DFB-Pokal heute auswärts auf Leverkusen Stand: 29.10.2024 08:43 Uhr

Das Los hat der SV 07 Elversberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine große Aufgabe auferlegt: Für die Saarländer geht es heute gegen den Titelverteidiger und amtierenden Deutschen Meister, Bayer 04 Leverkusen. Gelingt der SVE wie 2022 wieder eine Pokal-Sensation gegen die Werkself?

Kirsten Pfister

Am Dienstagabend ist die SV Elversberg bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Die erste Runde war für die SVE noch eine Pflichtübung. Mit einem deutlichen 7:0 gewannen die Saarländer gegen den Oberligisten Hildesheim. Gegen Leverkusen sind die Saarländer dagegen in der Außenseiterrolle.

Infos zum Spiel

Wann: Dienstag, 29.10.2024, 18.00 Uhr

Wo: Bayarena Leverkusen

Stream: Audiostream bei sportschau.de

2022 kickte Elversberg Leverkusen aus dem Pokal

Eine Außenseiterrolle, die sie auch schon im Juli 2022 gegen die Werkself innehatten. Damals trafen die beiden Teams schon in der ersten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Der Underdog besiegte den Bundesligisten damals mit 4:3. Gelingt der SVE noch einmal eine solche Pokal-Sensation?

Die Ausgangssituation sei diesmal eine ganz andere, betont Elversberg-Trainer Horst Steffen. Beim vergangenen Aufeinandertreffen war es für Leverkusen gerade erst der Saisonauftakt. Die Elversberger waren dagegen schon eingespielt.

Steffen erwartet „komplett anderes Spiel“

Unter anderem deswegen erwartet Steffen diesmal "ein komplett anderes Spiel". Sowohl sein Team als auch die Werkself seien in den vergangenen zwei Jahren deutlich besser geworden. Beim Gegner stellt sich der SVE-Coach auf viel Geschwindigkeit, Sprintstärke und gefährliche Distanzschüsse ein.

"Wir sehen Leverkusen normalerweise im Fernsehen. Dann schauen wir mal, wie die Geschwindigkeit auf dem Platz sich anfühlt", sieht er der Aufgabe anscheinend gelassen entgegen.

SVE mit Erfolgsserie gegen große Gegner

Steffen besinnt sich lieber auf die Stärken seines Teams, das seine Fähigkeiten zuletzt gegen große Fußball-Namen erfolgreich aufs Feld bringen konnte. Ob Hertha BSC Berlin, der 1. FC Kaiserslautern oder der Hamburger SV - gegen alle drei gewannen die Elversberger.

Aus dem jüngsten 4:2-Sieg gegen den HSV nimmt das Team mit, dass "es uns hilft, ein Tor zu schießen und sich daraus eine Euphorie entfachen kann", so Steffen. Ein frühes Tor wäre aus SVE-Sicht also wünschenswert. Im Defensivverhalten müsse das Team "einfach total wachsam sein und versuchen, Pässe vorher schon zu unterbinden". So zumindest das theoretische Vorhaben.

Elversberg will mehrere Pläne gegen die Werkself haben

Das HSV-Spiel habe Steffen aber auch gelehrt, dass ein Plan zwar gut sein, aber trotzdem nicht aufgehen kann. "Auch das wird es in Leverkusen geben: Dass wir vielleicht nicht mit einem Plan auskommen, sondern einen zweiten oder dritten Plan brauchen", meint der SVE-Coach.

Und sonst braucht es dazu noch das berühmte gewisse Quäntchen Glück. "Wir brauchen bisschen Pfosten, wir brauchen bisschen Latte, vergebene Chancen und eine gute Chancenverwertung von unserer Seite und eine tolle Energie", wünscht sich Steffen.

SVE-Kapitän Fellhauer verletzt?

Auch beim Pokalspiel gegen Leverkusen fehlen den Elversbergern wieder die langzeitverletzten Stammkräfte. Ein erneutes Fragezeichen gibt es außerdem um Kapitän Robin Fellhauer. Schon vor dem HSV-Spiel gab es Bedenken um seinen Einsatz, weil er das Training wegen Oberschenkelproblemen abbrechen musste.

Nachdem es sich dort nach einem MRT als nichts Schlimmes herausstellte, droht nun erneut der Ausfall. Er habe sich am Sprunggelenk verletzt, so Steffen. Eine Diagnose steht allerdings noch aus.

Anpfiff der Begegnung ist um 18.00 Uhr in Leverkusen. Das Spiel kann im Audiostream der sportschau live verfolgt werden. Eine Zusammenfassung gibt es später in SR info und einen ausführlichen Rückblick am Mittwoch im aktuellen bericht.

Über dieses Thema hat auch die SR info Rundschau am 29.10.2024 berichtet.

Mehr Fußball:

SV Elversberg stürmt gegen den HSV zum 4:2 Erst Rückstand, dann aufgedreht: Die SV Elversberg hat am Samstag ihr Heimspiel gegen den Hamburger SV mit 4:2 gewonnen. Nach einer eher schwachen ersten Halbzeit legten die Saarländer nach der Pause richtig los.

SV Elversberg gewinnt mit 4:1 gegen Hertha BSC Die SV Elversberg hat am Sonntag im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC überzeugt. Die "alte Dame" musste sich der SVE mit 1:4 geschlagen geben.