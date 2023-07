Gegen Oberligist Worms SV Elversberg testet weiter für die 2. Bundesliga Stand: 14.07.2023 11:27 Uhr

Die SV Elversberg bestreitet heute ihr viertes Testspiel als Vorbereitung auf die 2. Bundesliga. Nach dem starken Auftritt gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim am Mittwoch treffen die Saarländer am Abend auf Oberligist Wormatia Worms.

Bislang könnte die Vorbereitung auf die 2. Bundesliga nicht besser laufen für die SV Elversberg. Der Aufsteiger kann auf drei erfolgreiche Testspiele zurückblicken.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und dem 6:2-Kantersieg gegen den Drittligisten Ingolstadt triumphierte die Truppe von Chefcoach Horst Steffen am Mittwoch sogar mit 2:1 über den Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Wir sind auf einem guten Weg, das darf so weitergehen", sagte Steffen nach der Partie gegen die TSG.

Anstoß um 18.00 Uhr in Bad Kreuznach

Heute steht nun im Rahmen des Trainingslagers in Bad Kreuznach ein weiteres Testspiel an. Gegner ist der Oberligist Wormatia Worms. Die Rheinland-Pfälzer sind in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen. Anstoß ist um 18.00 Uhr im Friedrich-Moebus-Stadion in Bad Kreuznach.

Zweitliga-Auftakt am 29. Juli

Richtig ernst wird es für die SV Elversberg dann am 29. Juli. Dann starten die Saarländer mit dem Auswärtsspiel gegen Hannover 96 in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Am 5. August steht dann das erste Heimspiel gegen Hansa Rostock an, das allerdings kein echtes Heimspiel sein wird. Da die Umbauarbeiten am Stadion bis dahin noch nicht abgeschlossen sein werden, muss die SVE das Spiel im Saarbrücker Ludwigspark austragen.

Insgesamt sind von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) inzwischen die ersten zehn Zweitliga-Spiel fix terminiert. Weitere Highlights: Das Auswärtsspiel auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. August und das Heimspiel gegen den Hamburger SV am 16. September.

