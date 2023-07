Vorbereitung auf 2. Bundesliga SV Elversberg testet gegen Bundesligisten Hoffenheim Stand: 12.07.2023 11:23 Uhr

Am Abend steht Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg ein echter Härtetest bevor. Im Rahmen des Trainingslagers in Bad Kreuznach prüfen die Saarländer ihre Form gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Die SV Elversberg bereitet sich weiter akribisch auf die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte vor. Derzeit befindet sich die Mannschaft von Cheftrainer Horst Steffen im Trainingslager in Bad Kreuznach. Am Abend steht nun ein Testspiel gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim an.

Erolgreiche Testspiele

Bislang verliefen die Vorbereiungsspiele äußerst zufriedenstellend. Nach einem erfolgreichen Start gegen Regionalligist Borussia Mönchengladbach II, gelang der SVE im zweiten Testspiel ein Kantersieg gegen Drittligist Ingolstadt.

Mit Hoffenheim haben die Saarländer nun einen echten Hochkaräter aus der höchsten deutschen Spielklasse vor der Brust. Einige SVE-Akteure blicken dabei auf eine TSG-Vergangenheit zurück. Torhüter Nicolas Kristof war von 2011 bis 2015 Spieler der TSG-Akademie.

SVE-Spieler mit TSG-Vergangenheit

Der aktuell verletzte Kapitän Kevin Conrad spielte von 2006 bis 2013 für Hoffenheim und stand sogar in 15 Bundesliga-Spielen im Kader der TSG - wurde allerdings nicht eingewechselt. Mittelfeldspieler Semih Sahin stand 2020 und 2021 bei der zweiten Mannschaft der TSG unter Vertrag.

Anstoß ist am Mitwochabend um 18 Uhr in der ERBE Arena in Heilbronn.

Nach der Partie gegen Hoffenheim steht für die Elversberger am Freitag gleich das nächste Testspiel auf dem Programm Dann geht es gegen Wormatia Worms.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg schlägt Drittligisten FC Ingolstadt in zweitem Testspiel mit 6:2 Der Zweitligaaufsteiger SV Elversberg hat am Freitag sein zweites Testspiel gegen den früheren Ligakonkurrenten FC Ingolstadt bestritten. Die SVE entschied die Partie deutlich für sich, gleich zwei Neuzugänge verhalfen dabei zum Kantersieg.