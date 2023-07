Erster Spieltag SV Elversberg startet bei Hannover 96 in das Abenteuer 2. Liga Stand: 29.07.2023 08:58 Uhr

Nach dem Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga liegen nun sechs Wochen Vorbereitung hinter der SV Elversberg. Die Testspiele waren durchweg positiv. Aber am Samstag wird es ernst bei Hannover 96.

Thomas Wollscheid

Es ist ein Abenteuer für die SV Elversberg, das gibt auch Trainer Horst Steffen zu: „Bei aller Wertschätzung für die 3. Liga - in der 2. Liga sind nochmal bessere und namhaftere Vereine und es wird nochmal schneller gespielt als in Liga Drei“, sagt Steffen, der selbst sehr auf den Auftritt seines Teams bei Hannover 96 gespannt ist. „Dort wird einiges los sein und ich werde wohl noch lauter schreien müssen, um meine Signale zu senden“, schmunzelt Steffen.

Erstes Zweitliga-Spiel für die SV Elversberg in Hannover Aufsteiger SV Elversberg startet gegen Hannover 96 in die neue Zweitligasaison. In das Grundgerüst des Teams sollen auch die sechs Neuzugänge integriert werden. Trainer Horst Steffen und Sportvorstand Nils-Ole Book setzen auch weiter auf Kontinuität in der bestehenden Mannschaftsstruktur.

Hannover 96 zählt er zu den Mitfavoriten in der Liga. Dort habe man im letzten Jahr Kontinuität reingebracht, um auf Dauer gut zu arbeiten. Damit lobt Steffen den Ex-Saarbrücker Sportdirektor Markus Mann, der seit zwei Jahren bei Hannover 96 das Sagen hat.

Mit Personalsorgen nach Hannover

Mit dem von Waldhof Mannheim verpflichteten Dominik Martinovic und dem angeschlagenen letztjährigen Torjäger Luca Schnellbacher fehlen Elversberg zwei wichtige Stürmer. „Aber auch das ist nach einer so langen und intensiven Vorbereitung schon fast normal“, will Steffen nicht jammern. Froh ist er, dass Kevin Conrad wieder als Abwehrchef zur Verfügung steht. Conrad wird auch in dieser Saison die Kapitänsbinde tragen.

SVE will spielerische Akzente setzen

In der vergangenen Saison hat die SVE vor allem spielerisch überzeugt. Das will Steffen auch in der 2. Liga nicht ändern, obwohl er davon ausgeht, dass je nach Spielstand das System mal angepasst werden muss. Aber er macht klar: „Bolzen werden wir nicht.“

Anstoß schon um 13.00 Uhr

Gegenüber der 3. Liga hat sich die Anstoßzeit verändert. Auf allen Plätzen geht es am Samstag um 13.00 Uhr los – so auch beim Auftakt der SV Elversberg am Samstag bei Hannover 96.

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht am 28.07.2023.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg verleiht Talent nach Luxemburg Daniel Pantschenko von Fußball-Zweitligist SV Elversberg wechselt auf Leihbasis zum luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen. Der 20-Jährige aus der SVE-Talentschmiede soll dadurch mehr Spielpraxis sammeln.

Elversberg gewinnt Testspiel gegen Waldhof Mannheim Bei ihrem letzten Testspiel vorm Start in die Zweite Liga hat die SV Elversberg wieder einen Sieg einfahren können. Das Team von Trainer Horst Steffen setzte sich mit 2:0 gegen Drittligist Waldhof Mannheim durch.

SV Elversberg gewinnt auch viertes Testspiel Die SV Elversberg hat auch ihr viertes Testspiel vor der kommenden Zweitligasaison gewonnen. Gegen den Oberligisten Wormatia Worms siegten die Saarländer mit 3:0.