Relegation weiterhin in Reichweite SV Elversberg rettet in letzter Minute einen Punkt gegen Paderborn Stand: 26.04.2025 15:06 Uhr

Die SV Elversberg und der SC Paderborn sind mitten im Aufstiegskampf - für beide Mannschaften ging es also um einiges. Nach einem Tor in der zweiten Halbzeit stand lange alles auf Sieg für Paderborn. Le Joncour rettete die SVE aber in allerletzter Minute.

René Henkgen

Vor Beginn der Partie standen die SV Elversberg und der SC Paderborn in der Tabelle direkt untereinander – punktgleich an Platz vier und fünf. Deshalb war das Spiel am Samstag für beide Vereine sehr entscheidend im Aufstiegskampf. Den Heimvorteil hatte Paderborn, die SV Elversberg seit fünf Spielen auswärts bisher aber ungeschlagen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Dem Tabellenplatz angemessen war die erste Viertelstunde des Spiels ausgeglichen. Die erste größere Chance gab es für Elversberg in der 14. Minute. Nach einer Ecke, die der Schlussmann der Paderborner nicht gut abwehrte, landete der Nachschuss allerdings links neben dem Tor.

Kurz drauf verpasste Bilbija für die Gastgeber einen Führungstreffer knapp. Nach einem Fehler in der Elversberger Defensive schoss er minimal übers Tor. Die nächste Chance gab es dann für die SVE: Nach einer Ecke bekam Damar den Ball und zog flach ab, scheiterte aber am Fuß des Paderborner Keepers Riemann. Bis zur Halbzeit hatten die Saarländer noch einige Möglichkeiten, konnte aber keine in ein Tor verwandeln. Damit ging es im Verfolgerduell mit einem 0:0-Unentschieden in die Kabinen.

Riemann verhindert Ausgleich von Elversberg

In den ersten Minuten nach der Pause waren die Elversberger deutlich öfter im Ballbesitz, das erste Tor des Spiels fiel aber für Paderborn. Le Joncour schaffte es zwar zunächst eine Flanke von Zehnter aus dem eigenen Sechzehner zu köpfen, der Ball landete dann aber vor den Füßen von Paderbor-Spieler Obermair. Der zog aus 20 Metern ab, Bilbija fälschte entscheidend ab und damit landete die Kugel links im Netz. Der Treffer wurde noch kurz einer VAR-Prüfung unterzogen, aber gegeben. Damit gingen die Gastgeber in der 56. Minute mit 1:0 in Führung.

In der 73. Minute hätte die SVE ausgleichen können. Nach einem Konter von der linken Seite zog Fellhauer rund zehn Meter vor dem Tor von rechts ab - Riemann rettete seine Mannschaft aber mit einer Glanzparade. Knapp zehn Minuten später ging ein Schuss von Michel über SVE-Keeper Kristof, landete aber an der Querlatte. In der letzten Viertelstunde nahm die Partie stark an Tempo zu.

Lucky Punch in Nachspielzeit

Hätte die Partie nach der regulären Spielzeit geendet, wäre Paderborn als Sieger vom Platz gegangen. Aber der SV Elversberg gelang noch ein Lucky Punch. In der 94. Minute konnte Florian Le Joncour ausgleichen – zum 1:1. Ein Riesenglück für die Elversberger, die mit dem Unentschieden das sechste Spiel auswärts ungeschlagen bleiben.

Mit dem Remis ändert sich an der Tabelle nichts – die SVE bleibt an vierter Stelle, Paderborn an der fünf. Damit ist der Relegationsplatz für die SVE aber immer noch in Greifnähe. Die nächste Chance einen Dreier einzufahren haben die Jungs von der Kaiserlinde nächsten Sonntag. Auswärts trifft das Team von Horst Steffen auf den 1. FC Nürnberg. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 25.04.2025 berichtet.

Mehr Sportmeldungen aus dem Saarland

Saarlouis Royals verpassen Double aus Meisterschaft und Pokal Die Saarlouis Royals haben am Freitagabend auch ihr drittes Spiel in den Final-Playoffs gegen die Rutronik Stars Keltern verloren und damit auch die Meisterschaft verpasst. Im Pokal hatten sich die Saarländerinnen noch gegen Keltern durchsetzen können.

Tischtennis-Spitzenspieler Darko Jorgic verlängert Vertrag beim FCS Spitzenspieler Darko Jorgic hat seinen Vertrag mit dem 1. FC Saarbrücken Tischtennis verlängert. Das hat der Verein mitgeteilt. Der 26-jährige Slowene bleibt für zwei weitere Jahre beim FCS.