Paul Stock überragend mit drei Toren SV Elversberg punktet auswärts gegen Greuther Fürth Stand: 10.03.2024 16:14 Uhr

Am Sonntag hat die SV Elversberg mit 4:1 gegen Greuther Fürth gewonnen. Das Spiel begann zunächst zerfahren, viele verletzungsbedingte Pausen. Ein Torwartfehler sorgte für den Ausgleichstreffer der Gäste. Die letzten 20 Minuten zeigte sich die SVE aber spiel- und torstark.

Beide Vereine wollten mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur kommen. In den ersten 15 Minuten gab es aber keine Abschlüsse – weder seitens der SV Elversberg noch der SpVgg Greuther Fürth.

In der 16. Minute gab es dann die erste Chance für die Gastgeber im Ronhof, ein Freistoß aus aussichtsreicher Position, rund 17 Meter links vorm Tor. Julian Green trat für Greuther Fürth an, schoss den Ball aber in die Mauer und vergab die Möglichkeit.

Fürth ab 50. Minute in Unterzahl

Rund zehn Minuten später fiel dann aber das erste Tor für die Elversberger. Mit einer überragend gespielten Kombination über Feil in den Strafraum, auf Robin Fellhauer, der für Paul Stock in die Mitte ablegt – und eiskalt verwandelt. Die SVE spielte mit dem Führungstreffer im Rücken munter nach vorne.

In der 35. Minute hätte Branimir Hrgota von Fürth ausgleichen können, SVE-Keeper Kristof beförderte den Ball aber mit den Fäusten aus der Gefahrenzone. In der 40. dann aber ein schwerer Schlag für Elversberg – Semih Sahin musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn brachte Steffen Dürrholtz. Die erste Halbzeit blieb abgesehen von dem Führungstreffer, trotz einer relativ langen Nachspielzeit von sechs Minuten, torlos. Grund für die lange Dauer waren diverse Verletzungsunterbrechungen. Die SVE ging mit einem 1:0 in die Kabinen.

1:1 durch Torwart-Fehler

Auch kurz nach der Pause wurde die Partie erneut unterbrochen, Stock lag am Boden, konnte aber weiterspielen. Zeitgleich fiel die Gelb-Rote Karte für Robert Wagner von Greuther Fürth, weil er Schnellbacher von Füßen geholt hatte. Fürth spielte ab Minute 50 in Unterzahl. Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit entwickelten sich zu einem Kartenfestival – das Spiel ein bisschen zerfahren, Fouls und Ungenauigkeiten störten den Spielfluss.

In der 61. Minute fiel dann der Ausgleichstreffer durch Dennis Srbeny, der durch einen Keeper-Patzer eingeleitet wurde. Kristof wollte die Kugel zu Vandermersch rausspielen, Srbeny hielt den Fuß aber dazwischen, so dass er rechts ins Eck sprang. Nach dem Ausgleich agierte Fürth druckvoller, wie eine andere Mannschaft.

Drei Tore in 15 Minuten

In der 72. Minute ging die SVE dann aber mit 2:1 wieder in Führung: Die Saarländer konterten über Paul Wanner, der sich in den Strafraum durchkämpfte und auf Stock durchsteckte. Der erste Schuss wurde auf der Linie geklärt, kam aber im Ping-Pong zurück, so dass Stock aus acht Metern doch noch verwandeln konnte.

Und genau zehn Minuten später konnte Paul Stock dann ein drittes Mal in der Partie einnetzen. Nachdem Hugo Vandermersch sich in den Strafraum gespielt hatte, war Stock zur Stelle, schnappte sich die Kugel und zog ins rechte Eck ab. Damit war der Sieg für die Mannschaft von Horst Steffen schon vorzeitig relativ klar. Uneinholbar wurde die Führung dann ein paar Minuten später für Greuther Fürth, als Dominik Martinovic in der 89. Minute für die SVE auf 4:1 erhöhte.

Nächster Gegner: Holstein Kiel

Mit dem Sieg konnten die Elversberger wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt einsammeln. Mit jetzt 35 Punkten stehen sie auf Platz 10 der Tabelle. Kommenden Samstag könnte die SVE dann wieder punkten. Allerdings stehen sie dann gegen Holstein Kiel auf dem Platz, die derzeit auf Platz 2 stehen. Die Mannschaft von Horst Steffen hat allerdings Heimvorteil. Das Spiel wird um 13.00 Uhr angepfiffen.

Über die Partie der SVE berichten wir am Sonntag auf SR 3 Saarlandwelle und im aktuellen bericht ab 19.45 Uhr. Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie sehen Sie ab 22.15 Uhr in der sportarena.

Mehr Sportthemen im Saarland

1. FC Saarbrücken bezwingt Erzgebirge Aue mit 2:0 Der 1. FC Saarbrücken hat seine bescheidene Leistung gegen Lübeck vom vergangenen Samstag wiedergutgemacht. Gegen den FC Erzgebirge Aue überzeugten die Blau-Schwarzen vor allem in der ersten Halbzeit. Die Partie endete schließlich mit einem 2:0-Sieg.