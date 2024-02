Derby gegen FCK SV Elversberg lechzt gegen Kaiserslautern nach drei Punkten Stand: 03.02.2024 19:28 Uhr

Seit fünf Spielen hat die SV Elversberg in der 2. Bundesliga nicht mehr gewonnen. Am Sonntag will die SVE zu Hause endlich wieder dreifach punkten. Doch mit dem 1. FC Kaiserslautern kommt ein Team an die Kaiserlinde, das zuletzt stark aufspielte.

Vier Niederlagen, ein Remis: Die Bilanz der SV Elversberg aus den vergangenen fünf Spielen ist mager. Der hart erkämpfte und vor einigen Wochen noch komfortable Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt – fünf Punkte sind derzeit noch.

SV Elversberg trifft im Saar-Pfalz-Derby auf den 1. FC Kaiserslautern Das anstehende Saar-Pfalz-Derby in der Zweiten Liga zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern steht diesmal unter noch mehr Druck als üblich: Beide Teams brauchen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt brauchen.

Vor allem mit der Niederlage am vergangenen Woche in Rostock dürfte das Team von Cheftrainer Horst Steffen hadern. Wie schon im Hinspiel verlor man die Partie unglücklich in der Nachspielzeit und stand am Ende mit leeren Händen da. Doch Steffen blickt nach vorne. "Wir haben das Rostock-Spiel aufgearbeitet und verdaut und sind jetzt voll fokussiert auf Kaiserslautern. Wir wissen, dass da am Sonntag ein Brett auf uns zukommt. Kaiserslautern hat eine Wucht."

FCK mit gutem Lauf

Und in der Tat: Mit dem Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern wartet ein großer Brocken. Ähnlich wie Rostock liegen die Pfälzer in der Tabelle zwar noch hinter Elversberg. Doch die Roten Teufel haben einen kleinen Lauf und konnten ihre beiden letzten Spiele gegen Hertha und Schalke überzeugend gewinnen. In der Hinrunde hatten die Saarländer auf dem Betzenberg das Nachsehen und verloren trotz mutigem Spiel knapp mit 2:3.

11.150 Zuschauer beim Derby

Das Interesse und die Vorfreude auf das Saarpfalz-Derby ist in jedem Fall groß. In nur wenigen Minuten waren im Vorverkauf alle verfügbaren Tickets vergriffen. Wie der Verein mitteilte wurde rechtzeitig zum Spiel gegen den FCK die neue Übergangstribune B freigegeben, wodurch 3000 Karten mehr in den Verkauf gingen. Da zur Premieren-Nutzung der neuen Übergangstribüne noch ein kleiner Sicherheitspuffer eingeplant wurde, werden laut Verein nun insgesamt 11.150 Fans das Heimspiel gegen den FCK live an der Kaiserlinde verfolgen.

Abgang und Neuzugang

Personell gab es an der Kaiserlinde kurz vor Transferschluss noch einen Neuzugang zu verkünden. Zur Stärkung der Defensive hat der Verein Innenverzeidiger Florian Le Joncour verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten RWD Molenbeek. Zuvor hatte die SVE bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Innenverteidiger Nico Antonitsch in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde. Antonitsch hatte in der laufenden Zweitliga-Saison kaum Spielzeit erhalten.

Le Joncour könnte also schon gegen den FCK eine Option sein. Auch, weil Coach Steffen am Sonntag auf Stamm-Innenverteidiger Frederik Jäkel, der gegen Rostock Rot sah und für ein Spiel Spiel gesperrt wurde. Auch Innenverteidiger und Kapitän Kevin Conrad fällt verletzt aus.

Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr. Sportschau.de überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga im Audiolivestream.

