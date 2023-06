2. Liga SV Elversberg holt Torhüter Tim Boss von Magdeburg Stand: 29.06.2023 16:26 Uhr

Die SV Elversberg vergrößert sich für die neue Saison in der 2. Bundesliga weiter und hat Keeper Tim Boss vom 1. FC Magdeburg ins Team geholt. Er erhält bei der SVE einen Zweijahresvertrag.

Für den Start in die 2. Fußball-Bundesliga schraubt die SV Elversberg weiter fleißig an ihrem Kader. Nach Stürmer Dominik Martinovic, Linksverteidiger Arne Sicker, Offensivspieler Joseph Boyamba und Scout David Blacha hat der Verein jetzt einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Frank Lehmann bekommt mit dem gebürtigen Kölner Tim Boss einen Kollegen im Tor.

Nur drei Spiele in Magdeburg

Tim Boss stand zuletzt beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg unter Vertrag, der aber nach nur einem Jahr aufgelöst wurde. In Magdeburg stand er hinter Stammkeeper Dominik Reimann und absolvierte lediglich drei Zweitligaspiele. Mit dem Wechsel nach Elversberg soll sich wohl auch sein Wunsch nach mehr Spielzeit erfüllen.

Nach seiner Jugendzeit beim SV Auweiler Esch ging es für Boss zu Bayer 04 Leverkusen und zum Wuppertaler SV, wo er jeweils in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. In den Aktiven-Bereich wechselte der heute 30-Jährige dann 2012, zur Fortuna Düsseldorf II.

Boss lobt Elversbergs Aufstieg

Sowohl für Düsseldorf als auch später für die SG Wattenscheid 09 war der 1,86 Meter große Torhüter in der Regionalliga West unterwegs, kam dabei auf insgesamt 75 Einsätze. Zur Saison 2015/16 ging es in die 3. Liga zu Fortuna Köln, wo Boss 60 Spiele zwischen den Pfosten bestritt. Es folgten zwei Jahre bei Dynamo Dresden in der 2. Liga, zwei weitere beim Drittligisten Wehen Wiesbaden und schließlich das letzte Jahr in Magdeburg.

„Mit Tim haben wir einen erfahrenen Torwart mit guter Spieleröffnung für unsere Mannschaft gewonnen“, erklärte SVE-Sportvorstand Ole Book. Boss selbst ist voll des Lobes für sein neues Team. „Die SV Elversberg hat mit dem Aufstieg etwas Großes erreicht, und es fühlt sich gut an, nun ein Teil davon zu sein.“ Der Vertrag von Tim Boss läuft bis Sommer 2025.

