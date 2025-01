Niederlage im Verfolgerduell SV Elversberg gibt Führung gegen 1. FC Magdeburg ab und verliert deutlich 2:5 Stand: 19.01.2025 15:28 Uhr

Die SV Elversberg ist gegen den 1. FC Magdeburg mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Vor heimischer Kulisse ging das Team schnell in Führung, gab die in der zweiten Hälfte dann aber klar aus der Hand – wohl auch, weil das Team nur noch in Unterzahl auf dem Platz stand.

Nach zwei Wochen Trainingslager bei milden Temperaturen im spanischen Málaga ist die SV Elversberg an der heimischen Kaiserlinde am Sonntag bei frostigen Temperaturen von 0 Grad gegen Magdeburg in die Rückrunde der zweiten Bundesliga gestartet. Ein wichtiges Spiel, denn für beide Teams ging es darum, den Anschluss zu den oberen Tabellenplätzen zu behalten.

Elversberg legte Traumstart hin

Die SVE nahm sogleich die Kontrolle über das Spiel an sich und verwandelte direkt den ersten Angriff. Muhammed Damar passte Luca Schnellbacher an, der den Ball ins linke untere Eck schoss und den Hausherren damit bereits in der dritten Minute die frühe Führung brachte.

Elversberg setzte Magdeburg danach weiter unter Druck und erarbeitete sich in der 10. Minute dann die Chance, mit einem 2:0 wegzuziehen. Wieder gewann Damar den Ball, gab ihn weiter an Fisnik Asllani, doch sein Schuss aus etwa 18 Metern Distanz wurde vom Magdeburger Innenverteidiger Marcus Mathisen abgefälscht.

Kristof mit mehreren Paraden

Kurz darauf bekam Magdeburg mehrere große Chancen zum Ausgleich – doch Elversbergs Keeper Nicolas Kristof konnte zuerst den Abschluss von Martijn Kaars und direkt danach den von Mohammed El Hankouri abwehren. Nur wenige Minuten später war Kristof erneut gefordert, nochmal waren es El Hankouri und Kaars, die mit ihrem Zusammenspiel gefährlich wurden. Kristof konnte aber wieder klären.

Nach dieser Phase, in der die Gäste das Spiel dominierten, gab Elversberg kurz vor Ende der ersten Halbzeit nochmal Gas. Magdeburg verlor im Mittelfeld den Ball, Lukas Petkov kam über rechts in den Strafraum, schüttelte seinen Gegenspieler ab und erhöhte mit einem Schuss aus gut 14 Metern auf 2:0 in der 37. Minute.

Rote Karte für Elversberger Schmahl

Für die Gastgeber folgte dann allerdings in der 43. Minute ein Dämpfer, als Frederik Schmahl die rote Karte sah. El Hankouri klaute ihm hinten den Ball, Schmahl hielt ihn daraufhin als letzter Mann fest. Elversberg stand also eine zweite Halbzeit in Unterzahl bevor.

Anschlusstreffer zum Start der zweiten Hälfte

Magdeburg wusste den Dämpfer der Elversberger offenbar gut auszunutzen. Noch keine volle Minute war im zweiten Durchgang gespielt, da traf Magdeburg zum 2:1. Alexander Nollenberger schoss von links per Flanke in den Strafraum, Livan Burcu gab den Ball weiter an Martijn Kaars, der mit einem Kopfball verwandelte.

Die Elversberger zogen sich daraufhin eher in die eigene Hälfte zurück und setzten den Fokus auf die Defensive. Magdeburg drängte währenddessen weiter auf den Ausgleich.

Magdeburg zog in der Schlussphase klar davon

In der 70. Spielminute nahm das Spiel dann eine neue Wendung: Magdeburgs Baris Atik passte zu Martijn Kaars, der zum scheinbaren Ausgleich traf. Doch zunächst wurde für Abseits entschieden. Der VAR schaltete sich ein und überprüfte die Situation – doch kein Abseits, der Treffer zählte, der neue Spielstand: 2:2.

Magdeburg ließ jetzt nicht mehr locker. In der 77. Minute gab Kaars den Ball im Strafraum weiter an Xavier Amaechi, der zum 2:3 traf. In diesen letzten Minuten passierte alles Schlag auf Schlag – Magdeburg kam zu einem weiteren Konter, doch der SVE-Spieler Maurice Neubauer stoppte Kaars im Strafraum mit einem Rempler. Der Schiedsrichter entschied für Elfmeter, El Hankouri traf ins linke untere Eck und erhöhte damit zum 2:4.

Doch das sollte nicht der letzte Treffer in dieser torreichen Partie bleiben. In der Nachspielzeit traf Magdeburg erneut, Martijn Kaars sorgte für das 2:5.

SVE verpasst Chance auf zweiten Tabellenplatz

In nur wenigen Minuten hat Magdeburg das Spiel klar gedreht und Elversberg kaum Chancen gelassen, noch einmal gefährlich zu werden. Nach anfänglicher Führung endete das Verfolgerduell für die Elversberger mit einer deutlichen Niederlage.

Die SVE steht damit auf dem siebten Tabellenplatz, während Magdeburg auf Tabellenplatz zwei klettert.

Nächste Partie gegen 1. FC Köln

Am kommenden Samstag steht für die Elversberger das nächste Spiel an. Das Team von Trainer Horst Steffen ist beim 1. FC Köln zu Gast. Anstoß der Partie ist um 13.00 Uhr.

Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Sonntagabend in der SR sportarena sowie ab Montag auf den Social-Media-Kanälen des Saarländischen Rundfunks.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio 19.01.2025.

