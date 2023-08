Zweites Spiel in 2. Liga SV Elversberg empfängt Rostock zum ersten "Heimspiel" Stand: 04.08.2023 13:29 Uhr

Nach dem ersten Punkt in der 2. Bundesliga will die SV Elversberg am Samstag gegen Hansa Rostock nachlegen. Das erste "Heimspiel" findet allerdings im Saarbrücker Ludwigspark statt.

Leonie Holz

Man könnte meinen, dass ein Verein, der sein Debüt in der zweitbesten Liga Deutschlands feiert, vor dem ersten Spiel, diesem ersten Kapitel in einem neuen Abenteuer, nervös war. Für den Trainer der SV Elversberg, Horst Steffen, und sein Team war das vor dem Auftakt gegen Hannover aber „gar nicht so das große Thema“. Erst nach dem Spiel war klar, „ok, das war jetzt historisch – wir haben den ersten Punkt für unseren Club in der zweiten Liga geholt."

Das erste Heimspiel „auswärts“

Auch der erste Einsatz „zuhause“ sorgt für ein Lächeln auf dem Gesicht von Horst Steffen. „Wir haben ein Heimspiel in der 2. Bundesliga, das ist einfach schön!“ Natürlich würden sie Hansa Rostock noch lieber bei sich zuhause an der Kaiserlinde empfangen, aber sie seien auch froh, dass das Ludwigsparkstadion während der noch andauernden Bauarbeiten in Spiesen-Elversberg als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung steht und die Anreise so kurz ist.

7000 Tickets wurden bisher für das Spiel verkauft, etwa 1.300 davon an Anhänger der Rostocker – der SVE-Trainer fordert Unterstützung: „Wir brauchen jeden Fan, der uns nach vorne peitscht und eine Kulisse schafft, die für ein tolles erstes Heimspiel sorgt!“

SV Elversberg noch in der Findungsphase

Als Anfangsformation gegen die Hannoveraner am ersten Spieltag standen SVE-Neuzugänge und einige Zweitliga-Neulinge auf dem Platz. Dass die SVE aus der Partie gegen 96 einen Punkt mit nach Hause bringen konnte, sorge nach Ansicht des Trainers sicherlich für ein besseres Gefühl. Genauso wie die Erkenntnis, dass Horst Steffens Art Fußball zu spielen auch in dieser Liga zu funktionieren scheint – das tue allen gut zum Start.

Zur Not darf es auch Hauruck-Fußball sein

Der kommende Gegner, Hansa Rostock, war in den vergangenen Spielen unter Alois Schwartz sehr erfolgreich, er hat einen „Stil, der Punkte bringt“, so SVE-Trainer Steffen. Ihr Auftaktspiel gegen den 1. FC Nürnberg gewannen sie mit 2:0.

Aber auch Elversberg will nicht leer ausgehen: „Mit welcher Art und Weise wir am Wochenende die Punkte holen, ist dann auch egal“. Für Horst Steffen und sein Team ist klar: „Die Qualität der Mannschaften ist immer so, dass wir sehr genau arbeiten müssen.“ Am liebsten natürlich „mit einem guten Fußball, mit einem spielerischen Ansatz. Aber wenn‘s eben auch mal Hauruck-Fußball ist, dann tun wir das auch!“

Schnellbacher wieder einsatzbereit

Nachdem Luca Schnellbacher bei der Liga-Premiere der SVE wegen Oberschenkelproblemen aussetzen musste, kann der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison zu den Top-Scorern gehörte, gegen Rostock wieder auflaufen. Verzichten muss Steffen nach wie vor auf Neuzugang Dominic Martinovic, der wegen einer Bauchmuskelverletzung ausfällt und auch der neueste SVE-Transfer, Frederik Jäkel, der von RB Leipzig für ein Jahr auf Leihbasis ins Saarland wechselt, kommt noch nicht zum Einsatz.

So können Sie das Spiel mitverfolgen

Wegen des zeitgleich zum Spiel stattfindenden Saar-Spektakels und weiterer Veranstaltungen in Saarbrücken rechnet die SVE mit einem hohen Verkehrsaufkommen und rät, mit dem ÖPNV anzureisen.

Wer sich die Partie der SV Elversberg ab 13.00 Uhr gegen den FC Hansa Rostock nicht vor Ort im Ludwigspark anschauen kann, hat die Möglichkeit, die komplette Partie live auf sportschau.de oder in der sportschau-App mitzuhören. Auch im Radio auf SR 3 Saarlandwelle gibt es die wichtigsten Infos aus dem Stadion.

Bilder aus der Partie sehen Sie im SR Fernsehen dann am Sonntagabend in der Sportarena ab 21.45 Uhr. In der Mediathek sind sie aus lizenzrechtlichen Gründen erst ab Dienstag zu finden.

Mehr zur SV Elversberg in der 2. Bundesliga