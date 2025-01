Direkter Tabellennachbar SV Elversberg empfängt 1. FC Magdeburg zum Rückrundenauftakt Stand: 18.01.2025 11:29 Uhr

Der Fußball in der 2. Bundesliga ist zurück: Nach der kurzen Winterpause geht es für die SV Elversberg am Sonntag mit einem Heimspiel weiter. Der 1. FC Magdeburg ist ab 13.30 Uhr im Stadion an der Kaiserlinde zu Gast.

Konstantin Malzahn

Etwas mehr als zwei Wochen hat sich die SV Elversberg auf den Rückrundenstart in der 2. Bundesliga vorbereitet. Das Team von Cheftrainer Horst Steffen absolvierte im spanischen Málaga ein Trainingslager unter optimalen Bedingungen.

SV Elversberg muss zum Rückrunden-Auftakt gegen Magdeburg ran Für die SVE beginnt am Sonntag wieder der Zweitliga-Alltag. Nachdem das Team um Trainer Horst Steffen das vergangene Jahr mit einer 4:1-Niederlage abgeschlossen hatte, will es nun im Duell gegen Magdeburg am Sonntag Wiedergutmachung leisten.

Steffen zeigte sich "zufrieden mit der Vorbereitung und auch damit, wie sich die Mannschaft miteinander präsentiert hat. Es war schön zu beobachten, dass wir viele Charaktere haben, die sich verstehen – und das sollte auch so aufs Feld kommen."

Während der Vorbereitung hat der Zweitligist zwei Testspiele absolviert: Gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen siegte Elversberg nach Toren von Asllani und Damar mit 2:1. Im letzten Freundschaftsspiel gab es gegen die Grasshoppers Zürich ein 0:0.

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 19.01.2025, 13.30 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde

Stream: Audiostream auf Sportschau.de

Rückrundenauftakt gegen direkten Tabellennachbarn

Die Saarländer können mit der Hinserie in der 2. Bundesliga mehr als zufrieden sein: Die SVE belegt nach 17 Spieltagen einen starken vierten Platz in der Tabelle. Gerade gegen die vermeintlich "großen" Teams wusste das Team von der Kaiserlinde oft zu überzeugen.

Mit dem punktgleichen Tabellennachbarn aus Magdeburg wartet am Sonntag die nächste Herausforderung.

Magdeburg hat Respekt vor Elversberg

Denn die Gäste aus Magdeburg können ebenfalls auf eine erfolgreiche Hinrunde blicken. Mit 28 Zählern auf dem Konto belegt das Team von Trainer Christian Titz den fünften Tabellenplatz und ist damit in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen.

Auch der Cheftrainer des FCM ist voll des Lobes für die SVE: Für den 53-Jährigen stehen die Saarländer "zurecht da, wo sie sich in der Liga momentan befinden".

Titz hat großen Respekt vor der SVE, glaubt jedoch auch an die Qualität seiner Mannschaft: "Unsere gesamte Mannschaft bringt viel Energie mit, mit der wir das Spiel in Elversberg bestmöglich gestalten wollen."

Steffen erwartet ein 50:50-Spiel

Auch SVE-Trainer Horst Steffen erwartet am Sonntag einen anspruchsvollen Gegner, der "eine spezielle und in dieser Liga außergewöhnliche Art hat, Fußball zu spielen".

Nicht mit von der Partie sein werden weiterhin Robin Fellhauer und Frederik Jäkel. Lukas Pinckert fehlt zudem gelbgesperrt. Semih Sahin konnte die Wintervorbereitung in großen Teilen absolvieren. Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kader der SVE stehen.

Neue Westtribüne teilweise geöffnet

Das Heimspiel gegen Magdeburg ist zugleich auch eine Premiere für die neue Westtribüne: Die Behörden haben unter der Woche eine Teilnutzung genehmigt. Damit können am Sonntag weitere 400 Zuschauer Tickets für den Stehplatzbereich erwerben.

Insgesamt erwartet die SVE knapp 10.000 Zuschauer, darunter rund 1000 aus Magdeburg.

Jetzt live: SV Elversberg zuhause gegen 1. FC Magdeburg Am Sonntag trifft die SV Elversberg zuhause auf den 1. FC Magdeburg. Verfolgen Sie die Partie live im Audiostream der Sportschau.

Die Partie zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Magdeburg können Sie live in Einblendungen auf SR 3 verfolgen. Die sportschau bietet zudem einen Audiostream sowie einen Liveticker zu allen Spielen der 2. Bundesliga an. Nach dem Schlusspfiff informieren wir Sie außerdem in unserem Nachbericht auf SRinfo.de.

Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Sonntagabend in der SR sportarena sowie ab Montag auf den Social-Media-Kanälen des Saarländischen Rundfunks.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 17.01.2025 berichtet.

