Zurück im Aufstiegskampf SV Elversberg deklassiert Hertha BSC – 4:0 Stand: 02.03.2025 15:46 Uhr

Gegen äußerst schwache Berliner hat die SV Elversberg am Sonntagnachmittag einen überragenden Sieg eingefahren. Mit 4:0 sicherten sich die Saarländer den Anschluss an die Spitze.

Als Topteam verkleideter Underdog aus dem Saarland mit 36 Punkten und Aufstiegschance auf der einen Seite, Hauptstadtclub mit 26 Zählern im Kampf gegen den Abstieg auf der anderen – das war die Ausgangslage am Sonntagmittag an der Kaiserlinde. Zuletzt gab es ein 0:0 bei Aufsteiger SSV Ulm.

Hertha fast chancenlos

Lautstark von den Zuschauern unterstützt – unter ihnen auch FC Bayern-Legende Giovane Élber – agierten die Elversberger gegen die „alte Dame“ Hertha BSC von Anfang an bissig. Und das zahlte sich aus: Maurice Neubauer nutzte Chaos in der Berliner Hintermannschaft aus für einen steilen Pass auf Muhammed Damar. Der lief frei aufs Tor zu und hob das Leder 14 Meter über den herausstürmenden BSC-Keeper Tjark Ernst (11.).

Auch danach war Elversberg klar überlegen, obwohl Hertha zulegte. Robin Fellhauer bewies sich erneut als Distanzschuss-Experte, traf aus halblinker Position zum 2:0 – das elfte Weitschusstor der Elversberger in dieser Saison (29.). Nach einem Einwurf von rechts hatte Márton Dárdai den Ball nicht weit genug klären können.

Sahin mit drittem Elfmeter-Tor

Vollends zum Debakel wurde die Partie dann in der 37. Minute. Nachdem Elias Baum ins Zentrum gezogen war, landete der Ball in der Box bei Tom Zimmerschied, der ihn über Ernst hinweg in den Berliner Kasten beförderte. Die mitgereisten 1600 Hertha-Fans quittierten die Leistung ihrer Mannschaft, indem sie Gegenstände aufs Spielfeld warfen. Trainer Stefan Leitl rief das Team zur Beratung an der Seitenlinie zusammen.

Dann ein Foulelfmeter für Elversberg kurz vor der Pause: Elias Baum holte kurz hinter der Strafraumgrenze zum Schuss aus, wurde dabei aber von Hertha-Innenverteidiger Linus Gechter getroffen. Nach einer Überprüfung mit dem Videoassistenten (VAR) gab Schiedsrichter Frank Willenborg den Elfmeter, und Semi Sahin schoss sein drittes Elfmeter-Tor (45.+3).

Elversberg fährt Sieg nach Hause

Nach der Pause zog sich Elversberg zunächst etwas zurück, offenbar weil man eine Gegenoffensive der Herthaner erwartete. Die blieb aber weitestgehend aus.

Erst in der 57. Minute ergibt sich eine erste wirklich gute Chance für Hertha: Fabian Resse bediente im Sechzehner Derry Scherhant. Der wiederum scheitert aber an Nicolas Kristof. Das ändert aber nichts an der klaren Elversberger Dominanz. In der 71. Minute kann Hertha-Keeper Ernst das 5:0 durch Baum gerade noch verhindern.

Ein möglicher Handelfmeter musste dann erneut der VAR klären, er wurde dann nicht gegeben. Es bleibt beim 4:0-Endstand.

So geht es weiter

In der Tabelle sortiert sich Elversberg damit auf Platz 6 ein. Mit jetzt 39 Punkten fehlen dem Team nur noch zwei Zähler auf den Tabellendritten 1. FC Magdeburg.

Nächste Woche, dann schon am Freitag, 7. März, geht es für die Elversberger auf den Betzenberg nach Kaiserslautern. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Die Zusammenfassung der Partie sehen Sie am Sonntagabend in der SR sportarena.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 28.02.2025 berichtet.

