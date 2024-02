Rückrundenspiel bei Fortuna SV Elversberg bereitet sich auf torgefährliche Düsseldorfer vor Stand: 09.02.2024 20:57 Uhr

Die SV Elversberg tritt am Samstag in der 2. Bundesliga auswärts gegen Fortuna Düsseldorf an. Im Hinspiel bekam die SVE die Offensivstärke der Fortuna mit einer 0:5-Niederlage zu spüren. Der Co-Trainer der Elversberger, Raphael Duarte, erwartet beim Rückspiel viel Torgefahr auf beiden Seiten.

Kirsten Pfister

Am Samstag geht es für die SV Elversberg nach Düsseldorf. In der Hinrunde traf der saarländische Liga-Neuling am 4. Spieltag auf den Routinier. Damals tat sich die SVE gegen offensivstarke Düsseldorfer schwer. Fünf Gegentreffer kassierte die Mannschaft zuhause an der Kaiserlinde. Am Ende ging sie mit 0:5 als deutlicher Verlierer vom Platz.

Co-Trainer Raphael Duarte weiß, dass diese Niederlage beim Team hängengeblieben ist: „Jeder kann sich an dieses Spiel erinnern, trotzdem haben wir uns seitdem auch weiterentwickelt.“ Zum damaligen Zeitpunkt stand die SV Elversberg mit nur einem Punkt aus vier Begegnungen auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Sieg gegen Kaiserslautern gibt Schwung

Inzwischen hat sich die SVE auf Rang neun vorgearbeitet, hat 28 Punkte auf dem Zähler-Konto. Drei besondere Punkte kamen vergangenen Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Kaiserslautern dazu. „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns und auch ein Sieg, der uns extrem viel Freude bereitet hat“, so Duarte.

Diesen Rückenwind habe man auch schon in der Woche beim Training gemerkt. Trotzdem betont er: „Es gibt keine Garantien, dass es wieder genauso gut läuft“. Fortuna Düsseldorf sei ein „sehr, sehr starker Gegner“.

SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf live im Audio-Stream hören In der 2. Fußball-Bundesliga trifft die SV Elversberg auf Fortuna Düsseldorf. Das Spiel gibt es hier am 10.2.2024 ab 13.00 Uhr live im Audio-Stream auf sportschau.de.

Die SVE und die Rheinländer trennen aktuell nur drei Punkte – in der engen Tabelle sind das allerdings vier Plätze. Mit Blick auf einen möglichen Aufstieg wäre es für die Fortuna wichtig, mit einem Sieg gegen die SVE den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

SVE trifft auf sturmstärksten Gegner der Liga

Außerdem kann für die Elversberger die Offensivstärke der Fortuna gefährlich werden. Das Team führt die Treffer-Tabelle der Liga mit 43 Toren an. Co-Trainer Duarte erwartet entsprechend viel Torgefahr für, aber auch von seiner Mannschaft.

„Wir sind auch ein Team, das nach vorne spielt, das viele Tore macht. Von daher kann es sein, dass es von beiden Seiten offensiv abgeht“. Das Potenzial für eine torreiche Begegnung ist also gegeben.

Ausfall von Chef-Trainer Horst Steffen?

Noch unklar ist, ob Cheftrainer Horst Steffen beim Aufeinandertreffen der SVE und der Fortuna an der Seitenlinie dabei sein kann. Krankheitsbedingt konnte er am Dienstag nicht am Training teilnehmen.

Ansonsten gibt es aber keine unvorhergesehenen Ausfälle bei den Elversbergern. Weiterhin verletzt fehlen Kevin Conrad und Marcel Correia in der Innenverteidigung.

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 13.00 Uhr in Düsseldorf. Fans können die Begegnung live im Audio-Stream der Sportschau mitverfolgen. Eine Zusammenfassung gibt es zudem in der Nacht von Sonntag auf Montag in der SR sportarena ab 00.05 Uhr.

Elversberg holt drei Punkte gegen Kaiserslautern Endlich ein Sieg: Die SV Elversberg hat zuhause an der Kaiserlinde gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 gewonnen. Ein Handelfmeter brachte die Gastgeber letztlich in Führung.

Schon wieder: Elversberg verliert in letzter Minute gegen Rostock Hansa Rostock wird zum traumatischen Gegner für die SV Elversberg. Die Saarländer unterlagen am Samstag mit 1:2 gegen die Ostseestädter. Wie schon im Hinspiel fiel der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit.