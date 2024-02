DFB-Pokal-Viertelfinale Schafft Saarbrücken die nächste Pokalsensation gegen Gladbach? Stand: 06.02.2024 21:04 Uhr

Ludwigspark und DFB-Pokal – das scheint in dieser Saison einfach zu passen. Mit einem Weiterkommen gegen den dritten Bundesligisten in Folge, Borussia Mönchengladbach, würden die Blau-Schwarzen zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren das Pokal-Halbfinale erreichen.

Außenseitersensationen im DFB-Pokal – damit kennen sich die Saarbrücker mittlerweile aus. Den beiden Last-Minute-Siegen gegen Karlsruhe und die Bayern folgte dann ein souveränes 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Schaltet der FCS jetzt auch den nächsten Bundesligisten, Borussia Mönchengladbach, aus?

Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane geht trotz holpriger Saison als klarer Favorit in diese Auseinandersetzung. Mit Tabellenplatz 13 und bisher 21 Punkten im laufenden Bundesliga-Spielbetrieb performen die Fohlen allerdings bis dato etwas unter ihren eigenen Erwartungen und Ansprüchen. Im Achtelfinale des Pokals erkämpften sie sich nach 119. Minuten ein zähes 1:0 gegen den VfL Wolfsburg.

FCS-Keeper Schreiber: "Gladbach ist natürlich klarer Favorit"

Zwar lieferten die Gladbacher zuletzt gegen die Bayern und gegen Tabellenführer Leverkusen achtbare Ergebnisse – bei vermeintlich schwächeren Herausforderern, die den Fohlen eher den Ball überlassen, tun sie sich allerdings schwer.

"Gladbach ist qualitativ besser und natürlich klarer Favorit. Aber mit Kampf können wir uns ins Spiel reinbringen", so FCS-Schlussmann Tim Schreiber. Zumal Laufleistung und Intensität in dieser Saison oftmals die Achillesverse der Elf vom Niederrhein war. Auf der anderen Seite wiederum zwei Punkte, mit denen Blau-Schwarz bislang zu überzeugen wusste.

Wird auch der dritte Erstligist ausgeschaltet?

"Ich habe zuletzt immer wieder gehört: "Gladbach ist ja jetzt machbar – da musste ich sehr, sehr schmunzeln", sagt FCS-Trainer Rüdiger Ziehl und erläutert weiter: "Keine Frage: Die Siege gegen den FC Bayern und Eintracht Frankfurt haben uns Selbstvertrauen verliehen. Für Gladbach läuft es in der Bundesliga vielleicht nicht so optimal, trotzdem wissen wir, es wird ein ordentliches Brett."

Probleme in der Liga sind auch dem Chefcoach des FCS allzu gut bekannt. Nur zwei Punkte aus den letzten drei Spielen waren eine enttäuschende Ausbeute. Tabellenrang 12 ist das Resultat aus fehlender Konstanz und schwacher Chancenverwertung in dieser Spielzeit.

Im Pokal zeigt der FCS ein anderes Gesicht

"Im Spiel gegen Frankfurt konnte man spüren, dass wir mit dem Selbstvertrauen aus dem Bayernsieg ein anderes Auftreten hatten. Das wünsche ich mir auch jetzt, dass wir daraus auch Kraft ziehen können. Dass wir sagen 'Hey, das haben wir schon mal geschafft!' Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und wollen wieder alles daransetzen, um wieder feiern zu können", so Ziehl.

Erinnerungen an das Jahr 2020

Als wäre der Einzug eines Drittligisten ins DFB-Pokal-Halbfinale nicht ohnehin schon historisch – im Falle eines Sieges würde es die zweite Sensation binnen vier Jahren bedeuten: 2020, damals noch als Regionalligist, kämpften sich die Saarbrücker bereits an Regensburg, dem 1. FC Köln, dem KSC und an Düsseldorf vorbei. Erst im Halbfinale mussten sich die Saarländer einer übermächtigen Mannschaft aus Leverkusen geschlagen geben.

Schlechte Platzverhältnisse

Ein wichtiger Faktor am Mittwochabend könnten auch die problematischen Rasenbedingungen im Ludwigsparkstadion sein. Regen und Kälte setzten dem Geläuf in den letzten Monaten ordentlich zu. "Wir werden sehen, wie Gladbach sich drauf einstellen wird. Als Bundesligist ist es sicher schwer, auf so einem Platz zu spielen. Wir sind daran gewöhnt", so FCS-Keeper Schreiber.

Ausverkauftes Haus und Livespiel im TV

Schwierige Platzbedingungen hin oder her – am Ludwigspark und den frenetischen Fans wird es sicher nicht scheitern. Die rund 16.000 Tickets für die Partie waren in Rekordzeit ausverkauft. Wer welche ergattern konnte, sollte sich frühzeitig auf den Weg ins Stadion machen, die Polizei sperrt ab 17.00 Uhr weiträumig im Umfeld des Ludwigparks ab.

Mehr als 2000 Fans des FCS treffen sich außerdem ab 17.00 Uhr in Saarbrücken zu einem gemeinsamen Marsch zum Stadion. Startpunkt ist der Landwehrplatz, von dort geht es ab 17.30 Uhr durch die Innenstadt und den Tunnel am Hauptbahnhof zum Stadion.

Auch im Fernsehen ist mit hohen Einschaltquoten zu rechnen. Am Mittwochabend werden alle Augen auf den letzten im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten gerichtet sein – wenn die Frage beantwortet wird, ob der FCS sein Pokalmärchen weiter schreiben kann. Anstoß der Partie, die live bei ZDF übertragen wird, ist um 20.45 Uhr.

Sollte es der FCS wirklich ins Halbfinale schaffen, darf er sich über eine Prämie von satten 3.449.600 Euro freuen.

