Spiele in der Saarlouiser Stadtgartenhalle Saarlouis Royals wollen ins Finale des DBBL-Pokals

Saarlouis Royals wollen ins Finale des DBBL-Pokals Stand: 16.03.2024 11:26 Uhr

Am Wochenende findet in der Stadtgartenhalle in Saarlouis das Finalturnier des DBBL-Pokals statt. Zehn Jahre ist es her, dass die Saarlouis Royals zuletzt unter den Top 4 standen. Im Halbfinale geht es für die Saarländerinnen zunächst gegen Nördlingen.

Kirsten Pfister

Die Saarlouis Royals haben es unter die Top vier im DBBL-Pokal geschafft. Mit ihnen im Finalturnier stehen Alba Berlin, die Eigner Angels Nördlingen und der amtierende Titelverteidiger, die TK Hannover Luchse. Der Kampf um den Pokal findet am Wochenende in der Stadtgartenhalle in Saarlouis statt.

Saarlouis Royals wollen ins Finale

Am Samstag geht es um 15.00 Uhr für die Royals um den Einzug ins Finale. Das Los hat entschieden: Ihre Gegner im Halbfinale sind die Eigner Angels Nördlingen.

Der sportliche Leiter der Royals, Hermann Paar, weiß, wie schwer die bevorstehende Aufgabe wird: „Im Final-Four gibt es keine leichten Gegner. Wir wollen ins Finale und entsprechend werden wir uns vorbereiten.“

Generalprobe gegen Nördlingen ging verloren

Quasi eine Generalprobe für das Halbfinale gab es bereits vor zwei Wochen. Dort trafen die Royals und Nördlingen in der Liga aufeinander. Die Saarländerinnen zeigten vor allem ein starkes drittes Viertel, lagen lange in Führung.

Im Schlussviertel verspielten sie ihren Vorsprung allerdings. Am Ende mussten sie die dritte Liganiederlage in Folge einstecken, mit 72:78. Trotzdem hätten die ersten drei Viertel laut Hermann Paar gezeigt „dass wir auf der gleichen Höhe sind wie Nördlingen“.

Royals mit Negativ-Serie in der Liga

So gehen die Royals mit einer Negativ-Serie im Rücken in das Pokal-Wochenende. Auch gegen Herne reichte es vergangenes Wochenende in der 1. DBBL nicht zum Sieg, aber trotzdem für die Play-Offs. So sind es inzwischen vier verlorene Partien in Folge für die Saarländerinnen.

Die Royals gehen als Underdog in das Turnier. In der Liga stehen sie auf Platz acht deutlich hinter den anderen drei Teams. Das ausgesprochene Ziel ist das Finale. Das haben die Saarlouis Royals vor zehn Jahren (2014) das letzte Mal erreicht. Am Ende wurde es Platz zwei. Die letzten Pokal-Siege des Vereins gab es im Dreierpack: 2008, 2009 und 2010.

Pokal-Geschichte und Favoriten

Amtierende Titelverteidiger sind die TK Hannover Luchse. Sie stehen bereits zum dritten Mal in Folge im Finalturnier und wollen den Pokal verteidigen. Neu mit dabei ist dagegen Alba Berlin. Die Albatrosse spielen nach ihrem Aufstieg erst ihre zweite Saison in der 1. DBBL, beenden die Hauptrunde aber als Tabellenführer.

Die Hannoveranerinnen und Berlinerinnen kämpfen am Samstag um 18.00 Uhr um den zweiten Finalplatz. Das Endspiel und das Spiel um Platz 3 finden am Sonntag statt.

Finale und Spiel um Platz drei im Livestream

Eine Zusammenfassung der Partie zwischen den Royals und Nördlingen gibt es am Samstag im aktuellen bericht zu sehen. Das Finale und das Spiel um Platz drei werden live im Stream auf SR.de, YouTube und sportschau.de übertragen.

