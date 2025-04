Erstes Spiel am Samstag Saarlouis Royals wollen gegen Keltern das Double Stand: 19.04.2025 08:51 Uhr

Nach dem Pokal-Sieg wollen die Basketballerinnen der Saarlouis Royals nun auch den Bundesliga-Titel. Die Gegnerinnen sind alte Bekannte: die Rutronik Stars aus Keltern. Das erste Spiel findet heute statt.

mit Informationen von Konstantin Mahlzahn

Keine Zeit zum Ausruhen für die Royals: Erst am Dienstagabend hatte sich das Team von Head Coach Matiss Rozlapa in einem echten Halbfinal-Krimi im entscheidenden fünften Spiel erst in der Verlängerung gegen Alba Berlin durchgesetzt.

Bekannter Gegner im Finale

Am Samstag startet nun schon die Finalserie. Dort wartet mit Keltern kein leichter Gegner. Allerdings sind die Royals gerüstet und wissen wie man gegen die Gegnerinnen aus Baden-Württemberg spielen muss. Schon im Pokalfinale trafen die beiden Teams aufeinander. Die Royals gewannen souverän mit 97:73 und sicherten sich damit am Ende den DBBL-Pokal.

Nun wollen die Saarländerinnen das Double – also Pokal- und Bundesliga-Titel. Die Finalserie wird erneut als Best of Five ausgetragen, das heißt es gibt maximal fünf Spiele. Das Team, welches zuerst drei Spiele gewinnt, wird Deutscher Meister. Das erste Spiel beginnt am Samstag um 18.00 Uhr in Keltern. Am Montag findet dann um 16.00 Uhr die zweite Partie statt.

Hier die Ansetzungen der möglichen Spiele:

Samstag, 19.04., 18.00 Uhr: Keltern - Saarlouis Royals

Montag, 21.04., 16.00 Uhr: Keltern - Saarlouis Royals

Freitag, 25.04., 19.00 Uhr: Saarlouis Royals - Keltern, Stadtgartenhalle Saarlouis

Sonntag, 27.04., 15.00 Uhr: Saarlouis Royals - Keltern, Stadtgartenhalle Saarlouis

Donnerstag, 01.05., 16.00 Uhr: Keltern - Saarlouis Royals

Erste Bilder gibt es am Samstagabend in der Sendung „aktueller bericht“ des Saarländischen Rundfunks, am Sonntag folgt in der „sportarena“ eine Zusammenfassung.

