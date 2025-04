Niederlage wiedergutmachen Saarlouis Royals vor zweitem Playoff-Halbfinalspiel gegen Berlin Stand: 07.04.2025 07:17 Uhr

Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals sind heute Abend nochmal gefordert. Im zweiten Playoff-Halbfinalspiel gegen Alba Berlin sollten sie die Niederlage vom vergangenen Samstag wiedergutmachen – denn ins Finale zieht ein, wer zuerst drei Spiele gewinnen kann.

Die Saarlouis Royals müssen heute Abend im zweiten Playoff-Halbfinalspiel wieder gegen den amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin ran.

Das erste Spiel am vergangenen Samstag hatten die Basketballerinnen aus Saarlouis mit 57:66 verloren. Das Team, das als erstes drei von maximal fünf Spielen gewinnt ("Best of Five"), qualifiziert sich für das Finale.

In der Liga und im Pokal konnten die Royals Berlin mehrfach besiegen: Die Saarländerinnen gewannen die beiden Liga-Spiele mit 64:62 und 68:60 und siegten im Pokal gegen Berlin mit 72:67. Das Playoff-Spiel beginnt heute um 18.30 Uhr in Berlin.

Erstes Heimspiel der Royals am Freitag

Das erste Heimspiel in Saarlouis ist für den kommenden Freitag angesetzt. Alternativ würde am 13. und 15. April Spiel Nummer vier und fünf anstehen: zuerst in Saarlouis und zuletzt nochmal in Berlin.

Mit drei Siegen in Folge gegen den Herner TC hatten sich die Saarlouis Royals souverän ins Halbfinale der Playoffs der Damen-Basketball-Bundesliga gekämpft.

Das andere Halbfinale der Playoffs bestreiten Osnabrück und Keltern ebenfalls im "Best-of-Five"-Modus.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 07.04.2025 berichtet.

