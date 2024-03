Niederlage zuhause Saarlouis verpasst Einzug ins Finale des DBBL-Pokals Stand: 17.03.2024 08:17 Uhr

Die Saarlouis Royals haben das Pokalfinale verpasst. In einem spannenden Halbfinale unterlagen die Saarländerinnen am Samstag in der heimischen Stadtgartenhalle gegen Nördlingen knapp mit 77:80. Heute spielen sie damit noch um Platz drei. Der SR überträgt die Partie live.

Mit Informationen von Kirsten Pfister und Georg Gitzinger

Am Wochenende findet in der Stadtgartenhalle in Saarlouis das Finalturnier des DBBL-Pokals statt und mit dabei sind auch die Saarlouis Royals. Zehn Jahre ist es her, dass die Saarländerinnen zuletzt unter den Top 4 standen. Nach der Niederlage gegen Nördlingen am Samstag geht es für sie heute um Platz drei.

Die Saarlouis Royals treten dabei am Mittag gegen Alba Berlin an. Die Berlinerinnen hatten zuvor im Halbfinale gegen die amtierenden Titelverteidiger aus Hannover mit 46:73 verloren. Das Finale um den DBBL-Pokal bestreiten Hannover und Nördlingen.

Finale und Spiel um Platz drei im Livestream

Das Finale und das Spiel um Platz drei werden am Sonntag ab 12.55 Uhr live im Stream auf SR.de, YouTube und sportschau.de übertragen.

Einzug ins Finale verpasst

Den Einzug ins Finale hatten die Saarländerinnen am Samstag gegen Nördlingen verpasst. Über die gesamte Spielzeit entwickelte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Teilweise führten die Royals mit neun Punkten. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss. Bis zum Spielstand von 77:77 war alles offen.

Dann blieb Nördlingen zum dritten Mal in der Saison gegen Saarlouis in der spielentscheidenden Phase eiskalt, verteidigte gut und traf drei Freiwürfe. Die Royals nutzen die Chance zum Ausgleich nicht. Die Partie endete mit 80:77 für Nördlingen.

Saarlouis Royals verpassen Einzug ins Pokalfinale Die Saarlouis Royals haben das Pokalfinale verpasst. In einem spannenden Halbfinale unterlagen die Saarländerinnen am Samstag in der heimischen Stadtgartenhalle gegen Nördlingen knapp mit 77:80.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 17.03.2024 berichtet.

Mehr zu den Saarlouis Royals