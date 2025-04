Vor heimischer Kulisse Saarlouis Royals kassieren zweite Niederlage in den Playoffs gegen Alba-Berlin Stand: 13.04.2025 17:24 Uhr

Die Saarlouis Royals haben die Chance zum vorzeitigen Einzug ins Finale der Playoffs knapp verpasst. Sie verloren das Spiel am Sonntag in der heimischen Stadtgartenhalle mit 52:55. Nun entscheidet das letzte Spiel am Dienstag über den Finaleinzug. Wer dort gewinnt, ist weiter.

Den Basketballerinnen der Saarlouis Royals hätte nur noch ein Sieg gefehlt und der Einzug ins Finale der Playoffs wäre perfekt gewesen. Doch am Sonntag in der Stadtgartenhalle waren ihre Gegnerinnen aus Berlin am Ende überlegen.

Die ersten beiden Viertel konnten die Royals noch für sich entscheiden mit 16:9 und 18:10. Im dritten Viertel drehten allerdings dann die Berlinerinnen das Spiel: Es endete 9:19 und auch das vierte Viertel verloren die Royals mit 9:17. Am Ende hieß es dann 52:55 - ein knapper Sieg für Alba Berlin.

Letztes Spiel entscheidet

Damit ist es in der Halbfinalserie nun ausgeglichen: 2:2, jedes der Teams hat zwei Spiele bisher für sich entschieden. Denn Berlin hatte das erste Playoff-Halbfinalspiel mit 66:57 gewonnen. Das zweite Spiel ging mit 70:67 dann aber an die Royals, ebenso das dritte Spiel mit 66:52.

Somit fällt die Entscheidung über den Einzug ins Finale in der letzten Begegnung am Dienstag in Berlin.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 13.04.2025 berichtet.

