Start am Donnerstag Saarland vier Mal bei Rad-WM in Glasgow vertreten Stand: 02.08.2023 15:52 Uhr

Am Donnerstag startet im schottischen Glasgow die Rad-WM. Mit dabei sind auch vier saarländische Sportlerinnen und Sportler. Echte Medaillenchancen hat aber wohl nur Olympia-Siegerin Lisa Klein.

Lisa Klein ist bei der Rad-WM in Glasgow eine der deutschen Medaillenhoffnungen. Die Saarländerin, die 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold in der Mannschaftsverfolgung holte, startet gleich am Donnerstag zum Auftakt der Rad-WW in der Einerverfolgung. Die Qualifikations-Rennen finden am Vormittag, das Finale am Abend statt.

Am Freitag geht dann weiterer Saarländer ins Rennen. Thore Hemmerling aus St. Ingbert startet bei den Mountain-Bikern in der Downhill-Konkurrenz.

Ames und Weber starten beim MTB-Marathon

Am Samstag steht dann wieder Lisa Klein im Fokus. Mit dem Bahnvierer startet sie in der Mannschaftsverfolgung der Frauen.

Am Sonntag haben schließlich noch die Saarländer Kim Ames und Sascha Weber ihren Auftritt. Beide starten beim Mountain-Bike Marathon.

Die Rad-WM im schottischen Glasgow läuft bis zum 13. August.

