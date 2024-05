Früher Rückstand für die Saarländer Saarbrücker Aufstiegsträume engültig geplatzt – 1:4 in Münster Stand: 05.05.2024 15:38 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat seine letzte kleine Chance auf den Zweitligaaufstieg verspielt. Die Saarländer mussten am Sonntagnachmittag beim neuen Tabellenzweiten Preußen Münster eine herbe 1:4-Niederlage einstecken und werden damit auch im kommenden Jahr in der 3. Liga spielen.

Den Start in die Partie gegen Preußen Münster verschliefen die Saarbrücker am Sonntag komplett und lagen bereits nach zehn Minuten 0:2 in Rückstand. In der dritten Spielminute traf zunächst Marc Lorenz für die Hausherren. Seine Flanke aus dem Halbfeld segelte an allen Spielern vorbei ins lange Ecke, FCS-Schlussmann Tim Schreiber war dabei chancenlos. Ähnlich gerade einmal 180 Sekunden später: Nach einem Pass von Luca Bazzoli versenkte Joel Grodowski die Kugel flach im Eck zum 2:0.

0:3 fiel in der Nachspielzeit

Das Ganze war umso ärgerlicher für den 1. FC Saarbrücken, weil eine Minute vor dem zweiten Münsteraner Treffer Luca Kerber die große Chancen zum Ausgleich liegengelassen hatte. Sein Kopfball aus elf Metern verfehlte das Tor nur knapp.

Stattdessen war es das Münsteraner Team, das noch ein drittes Mal in der ersten Halbzeit jubeln durfte. In der vierten Minute der Nachspielzeit drückte Jano ter Horst das Leder nach einem Eckball aus kürzester Distanz über die Linie. Beim Gegentreffer sah FCS-Schlussmann Schreiber unglücklich aus. Damit war schon fast die Vorentscheidung in der Partie gefallen.

Saarbrücken kann nur kurzzeitig verkürzen

Nach der Pause kam der 1. FCS mit frischem Wind aus der Kabine und hatte bereits nach 40 Sekunden eine Ecke. Simon Stehle setzte zum Kopfball an, bekam das Leder aber auf die Schulter, sodass keine größere Gefahr für Torwart Maximilian Schulze Niehues bestand. Saarbrücken blieb aber dran und belohnte sich nach 57 Minuten mit dem Anschlusstreffer zum 1:3. Tim Civeja setzte einen Freistoß an den rechten Innenpfosten. Von dort sprang der Ball nach links Dominik Becker vor die Füße, der aus kurzer Distanz ins Tor schoss.

Die Hoffnung, das Spiel noch drehen zu können, verpuffte allerdings rasch. Die wieder stärker werdenden Münsteraner stellten den Abstand nochmal her. In der 69. Minute traf Malik Batmaz aus 22 Metern per Flachschuss zum 4:1. Der Ball landete akkurat neben dem linken Pfosten, Tim Schreiber war machtlos.

Nach diesem Treffer war die Partie gelaufen, Münster bis zum Spielende näher am 5:1 als der FCS am 2:4. Durch die Niederlage kann Saarbrücken nun endgültig für die 3. Liga planen, Preußen Münster kann dagegen den Durchmarsch perfekt machen und in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Saarlandpokal die Chance für DFB-Pokal

Durch die Niederlage hat die FCS auch schlechte Karten auf Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Das können die Saarbrücker aber immer noch über den Saarlandpokal schaffen. Dort treffen sie am Mittwoch auf den FSV Jägersburg.

Die nächste Chance in der Liga zu punkten, bekommen die Blau-Schwarzen am kommenden Sonntag. Im Ludwigspark steht die Elf von Ziehl dann gegen SC Freiburg II auf dem Platz. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Über dieses Thema berichtete der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 03.05.2024.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken